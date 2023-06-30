В цирке Бурятии назначили замдиректора по развитию

Общество, Фото: личная страница

Это новая должность



В Государственном цирке Бурятии появилась новая должность – заместитель директора по развитию. На этот пост назначен Тудуп Батуев.



Тудуп Батуев окончил ВСГТУ по специальностям «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» и «Государственное и муниципальное управление», а также ГОУ «Институт развития образования» (Ярославская область) по специальности «Социальный педагог психолог семейного профиля».



Кроме того, прошёл курсы повышения квалификации в Бурятской сельхозакадемии, в учебно-методическом центре по ГО ЧС Республики Бурятия, в Байкальском государственном университете, в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ и Федеральном институте промышленной собственности.



Ранее работал в разных организациях, одно из последних – заместитель директора Республиканского центра народного творчества.



- Это по сути коммерческий директор. Он будет отвечать за планирование, юридическое и экономическое направления, за дополнительные источники доходов. У Тудупа Батомункуевича есть опыт, соответствующее образование и думаю, что все получится. Желаю успехов в работе, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Сегодня цирк Бурятии – один из успешных учреждений культуры республики. Коллектив много гастролирует, постоянно развивается, налаживает контакты с коллегами из других регионов России и зарубежья.



Сейчас труппа находится в отпуске и набирается сил. В августе начнется плотный график репетиций для того, чтобы достойно выступить на запланированных гастролях в Казани.



- В начале мая у нас прошёл долгожданный совет по культуре при главе Бурятии. По его итогам принят ряд положительных решений для развития цирковой отрасли, в том числе и о создании новых программ и расширения перечня и объема платных услуг. В этой связи, за развитие и продвижение этих направлений будет отвечать заместитель директора по развитию, - пояснила директор Государственного цирка Бурятии Наталья Борисова.

