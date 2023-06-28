В Гусиноозёрске благоустраивают центральный парк

Общество, Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района

В нём будет сцена, амфитеатр, площадки для выставок, детское и спортивное оборудование



В Гусиноозёрске в этом году благоустроят городской парк, где местные жители смогут проводить досуг и заниматься спортом. Работы проведут в рамках всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений.



Уже завершены демонтажные работы существующих сооружений в парке. На территории участка предполагается разместить зоны для активного спортивного отдыха, зоны детских игровых площадок, зоны спокойного отдыха, зону проведения массовых мероприятий. На 80% завершены работы по устройству освещения в парке, начались работы по установке сцены и трибун, а также покрытий.



- Главная ось парка – центральная аллея шириной 3,5 м. Ещё одна аллея будет расположена от юго-восточного угла участка к центральной площади. По всей территории аллеи будут установлены скамьи со спинками и подлокотниками для комфортного пользования. На участке можно выделить шесть зон: зона проведения массовых мероприятий, детская игровая зона, спортивная, хозяйственная, зона питания и зона тихого отдыха и прогулок. Также, по всей территории будет выполнено освящение консольными светильниками, - прокомментировал представитель строительной организации ООО «Серво» Александр Баранов.



Благоустройство парка даст новые возможности использования территории и создания атмосферы для отдыха и проведения досуга населения, а также организации необходимой социально-бытовой сферы.



- Центральный парк разместит в себе сцену и амфитеатр для проведения концертов, фестивалей, площадки для выставок, детское игровое оборудование для разных возрастных групп детей, спортивное оборудование, площадку для летнего кафе. А также по всему периметру будут размещены набивные дорожки с островками и расположенными на них скамьями для отдыха, туалет, площадка ТБО и площадка для разворота спецтехники, - рассказал начальник МАУ «Управление по строительству» Селенгинского района Сергей Дамбаев.



Как сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района, Гусиноозёрск в 2022 году одержал победу в всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений, в рамках которого будет производиться благоустройство центрального парка.

