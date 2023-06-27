Ольхонская борица стала призёром чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсменки Иркутской области завоевали 2 медали соревнований



Спортсменки Иркутской области завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате России по вольной борьбе среди женщин, который с 19 по 25 июня проходил в Каспийске, в Дагестане. В турнире за медали боролись 160 участниц из 34 регионов страны.



Уроженка Ольхонского района, мастер спорта России Валентина Тохтоева стала серебряным призёром в весовой категории до 72 кг. В финальной встрече Валентина уступила Марине Суровцевой из Санкт-Петербурга. Спортсменка тренируется у заслуженного тренера России Камиля Джиганчина и Игоря Осодоева.



В весовой категории до 76 кг победу одержала уроженка Ангарска, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр Екатерина Букина. В финале она уверенно выиграла у Риты Талисмановой из Москвы. Тренеры спортсменки – Анастасия Братчикова и Валерий Чупаков, первый тренер – Наталья Иванова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

