Они проводят исследования в области технологии производства коллагена
Молодые учёные из Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления посетили Монголию в рамках стажировки. Они отправились в Институт химии и химической технологии Монгольской академии наук. Там учёные освоили новые методы исследования и провели эксперименты с продуктами, полученными из отходов переработки сырья животного происхождения, сообщила пресс-служба университета.
В мае инженер центра коллективного пользования «Прогресс» (ВСГУТУ) Туяна Тумурова и аспирант кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» Максим Дерябин получили грантовую поддержку вуза для стажировки в главном научном учреждении Монголии.
Со стороны Монгольской академии наук руководителем выступила заведующий лабораторией биохимии Института химии и химической технологии Мунхуу Баяржаргал.
С 5 по 11 июня учёные из Бурятии не только познакомились с исследовательским и промышленным оборудованием, но и также провели ряд интересных химических экспериментов. К примеру, методом гель-электрофореза стажёры установили распределение различных фракций белков коллагена по их молекулярным массам.
- Во время стажировки мы ознакомились с современными методиками анализа гидролизата коллагена, а именно изучили такие показатели как содержание белка, аминного азота и оксипролина. Всё это позволит нам продолжить дальнейшие исследования в области технологии производства коллагена, - рассказала Туяна Тумурова.
Молодые учёные Бурятии прошли стажировку в монгольском институте химии
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