Олег Газманов поздравил Чингиса Раднаева с победой в вокальном конкурсе









Как сообщал «Байкал-Daily», всего в конкурсе участвовали более 240 солистов и творческих коллективов из разных регионов России. В финальный тур жюри отобрало девять лучших исполнителей, каждый представлял свой округ. Чингис Раднаев Как сообщал «Байкал-Daily», всего в конкурсе участвовали более 240 солистов и творческих коллективов из разных регионов России. В финальный тур жюри отобрало девять лучших исполнителей, каждый представлял свой округ. Чингис Раднаев выступал за Дальневосточный федеральный округ









Сегодня певец вернулся в Бурятию, его торжественно встретили в аэропорту.





Олег Газманов поздравил бурятского певца Чингиса Раднаева с победой во всероссийском конкурсе этнической музыки «Вся страна» (18+). Газманов записал короткое видеопоздравление.- Я искренне поздравляю Чингиса Раднаева с победой в конкурсе. Я очень люблю этническую музыку, музыку разных стран. Думаю, что без поддержки и развития национальной культуры продвижение современной нашей музыки невозможно. Мы всегда будем копировать с запада, если у нас не будет своих проектов. Ещё раз с победой! – сказал Олег Газманов.