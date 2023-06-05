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Олег Газманов поздравил Чингиса Раднаева с победой в вокальном конкурсе

Олег Газманов поздравил Чингиса Раднаева с победой в вокальном конкурсе
Общество, 
Газманов записал видеопоздравление

Олег Газманов поздравил бурятского певца Чингиса Раднаева с победой во всероссийском конкурсе этнической музыки «Вся страна» (18+). Газманов записал короткое видеопоздравление.

- Я искренне поздравляю Чингиса Раднаева с победой в конкурсе. Я очень люблю этническую музыку, музыку разных стран. Думаю, что без поддержки и развития национальной культуры продвижение современной нашей музыки невозможно. Мы всегда будем копировать с запада, если у нас не будет своих проектов. Ещё раз с победой! – сказал Олег Газманов.



Как сообщал «Байкал-Daily», всего в конкурсе участвовали более 240 солистов и творческих коллективов из разных регионов России. В финальный тур жюри отобрало девять лучших исполнителей, каждый представлял свой округ. Чингис Раднаев выступал за Дальневосточный федеральный округ


Сегодня певец вернулся в Бурятию, его торжественно встретили в аэропорту.

Сам Олег Газманов в минувшие выходные выступал в Улан-Удэ на праздновании столетия Республики Бурятия. Он спел несколько песен на Центральном стадионе, где развернулся масштабный концерт. А под вечер выступил на главной площади города с часовым концертом.

После гастролей в Улан-Удэ певец окунулся в ледяные воды Байкала. 71-летний артист это сделал с лёгкостью, словно вода в знаменитом озере очень тёплая.

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