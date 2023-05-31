31 мая

30 мая

Популярное

Память Героя России из Бурятии увековечили на вершине Эльбруса

Память Героя России из Бурятии увековечили на вершине Эльбруса
Общество,  Фото:страница Ю. Сукуевой во «ВКонтакте»
Табличка в честь Виталия Сукуева появился на самой высокой горе Европы

Наш земляк, гвардии полковник Виталий Сукуев, который служил в воздушно-десантных войсках в Южном федеральном округе, героически погиб на СВО минувшей осенью. Уроженец Джидинского района спас жизни боевых товарищей, пожертвовав своей. Его посмертно наградили вторым орденом Мужества – первый Сукуев получил ещё при жизни.

В ноябре Виталию Владимировичу дали звание Героя России, и месяц спустя, в декабре, его близким вручили золотую звезду.

А недавно память Героя увековечили на вершине Эльбруса – самой высокой горе в России и в Европе. Его друзья и сослуживцы установили там памятную табличку с именем и званием своего товарища и надписью: «Герой Российской Федерации. С любых высот в любое пекло».



Сам Виталий Сукуев, как выяснилось,  не раз восходил с ними на Эльбрус.

- И сегодня рязанские десантники подняли и установили табличку на высоте в 4100 метров, – сообщила на своей странице во «ВКонтакте» вдова Героя РФ Юлия Сукуева. – Ребята и все, кто принимал участие – молодцы. Спасибо за дружбу, за память! Не передать, как это ценно для нас. Виталя любил горы. Парни говорили, если дело касалось гор, он становился сентиментальным, другим человеком.
Герой России спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Память Героя России из Бурятии увековечили на вершине Эльбруса
Память Героя России из Бурятии увековечили на вершине Эльбруса
Общество, 31.05.2023
Табличка в честь Виталия Сукуева появился на самой высокой горе Европы
«Это космос!»: Командир спецназа был в восторге от отделения фонда «Защитники Отечества»
«Это космос!»: Командир спецназа был в восторге от отделения фонда «Защитники Отечества»
Общество, 31.05.2023
«Байкал-Daily» выяснил, чем будет заниматься бурятский филиал
Злостный алиментщик из Улан-Удэ выложил 115 тысяч, чтобы уехать в Монголию
Злостный алиментщик из Улан-Удэ выложил 115 тысяч, чтобы уехать в Монголию
Общество, 31.05.2023
Мужчину, задолжавшего деньги своему сыну, не выпустили из страны
В Бурятии сельчане пожаловались на молодёжь, устраивающую пьяные сборища
В Бурятии сельчане пожаловались на молодёжь, устраивающую пьяные сборища
Общество, 31.05.2023
Подростки превратили бывшую колхозную контору в общественный туалет 
Жителям Бурятии посоветовали запастись дровами заранее
Жителям Бурятии посоветовали запастись дровами заранее
Общество, 31.05.2023
С наступлением холодов они подорожают
Считанные часы остались до окончания голосования за объекты благоустройства в Бурятии
Считанные часы остались до окончания голосования за объекты благоустройства в Бурятии
Общество, 31.05.2023
Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены по нацпроекту
В Бурятии на перевале Пыхта встретили медведя
В Бурятии на перевале Пыхта встретили медведя
Общество, 31.05.2023
Зверь не обращал внимание на автомобили
На Левобережье в Улан-Удэ запустили ещё один большой автобус № 2
На Левобережье в Улан-Удэ запустили ещё один большой автобус № 2
Общество, 31.05.2023
Теперь там будут курсировать три «Волгабаса»

В районе Бурятии может появиться собственная мультипликационная студия
В районе Бурятии может появиться собственная мультипликационная студия
Общество, 31.05.2023
Там будут создавать мультфильмы на бурятском языке

Жители Бурятии повстречались на дороге с лисьим семейством
Жители Бурятии повстречались на дороге с лисьим семейством
Общество, 31.05.2023
На трассу выбежала рыжая хищница с двумя детёнышами

В Бурятии открыли отделение фонда «Защитники Отечества»
В Бурятии открыли отделение фонда «Защитники Отечества»
Общество, 31.05.2023
Он будет помогать участникам СВО и их семьям
В Бурятии прошло торжественное собрание общественности в честь 100-летия республики
В Бурятии прошло торжественное собрание общественности в честь 100-летия республики
Общество, 31.05.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии объяснили ужесточение контроля за домашними собаками
В Бурятии объяснили ужесточение контроля за домашними собаками
Общество, 31.05.2023
Жителям республики рассказали, почему их теперь придётся держать на коротком поводке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^