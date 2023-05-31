Память Героя России из Бурятии увековечили на вершине Эльбруса

Наш земляк, гвардии полковник Виталий Сукуев, который служил в воздушно-десантных войсках в Южном федеральном округе, героически погиб на СВО минувшей осенью. Уроженец Джидинского района спас жизни боевых товарищей, пожертвовав своей. Его посмертно наградили вторым орденом Мужества – первый Сукуев получил ещё при жизни.
В ноябре Виталию Владимировичу дали звание Героя России, и месяц спустя, в декабре, его близким вручили золотую звезду.
А недавно память Героя увековечили на вершине Эльбруса – самой высокой горе в России и в Европе. Его друзья и сослуживцы установили там памятную табличку с именем и званием своего товарища и надписью: «Герой Российской Федерации. С любых высот в любое пекло».
Сам Виталий Сукуев, как выяснилось, не раз восходил с ними на Эльбрус.
- И сегодня рязанские десантники подняли и установили табличку на высоте в 4100 метров, – сообщила на своей странице во «ВКонтакте» вдова Героя РФ Юлия Сукуева. – Ребята и все, кто принимал участие – молодцы. Спасибо за дружбу, за память! Не передать, как это ценно для нас. Виталя любил горы. Парни говорили, если дело касалось гор, он становился сентиментальным, другим человеком.