В Бурятии звезду Героя России вручили родным Виталия Сукуева









Виталий Владимирович Сукуев родился 6 июня 1979 года в селе Нижний Бургалтай Джидинского района. В 1994 году окончил Нижнебургалтайскую среднюю общеобразовательную школу.



После школы поступил в аграрный колледж имени Ербанова в Улан-Удэ. Во время учёбы был призван на срочную службу, после окончания которой остался служить по контракту.



Вскоре поступил в Омский танковый инженерный институт по специальности «Техническое обеспечение подразделений и воинских частей», который окончил в 2004 году.



Прошёл путь от командира взвода роты обслуживания, командира разведывательной роты, заместителя командира разведывательного батальона до командира десантно-штурмового полка.



Дважды был награждён орденом Мужества. Принимал участие в боевых действия на северном Кавказе, выезжал также в Сирию.



За 25 лет военной службы Виталия Сукуева четыре раза представляли к награждению Звездой Героя, но каждый раз находились причины для отказа.



Представители «Боевого Братства» ранее рассказали об одном из героических эпизодов Виталия Владимировича в ходе спецоперации:



«Февраль, утро. Сукуев с семью бойцами попал в неравный бой против усиленного батальона, без огневой поддержки. Только в час ночи с вышел из кольца с четырьмя тяжело раненными бойцами, уничтожив три танка, четыре БМП, один разведывательный беспилотный летательный аппарат и до взвода личного состава. Также в плен были взяты три человека, один из них в звании полковника».









У Виталия Владимировича остались жена, дочь и двое сыновей, один из которых продолжает его дело. Он курсант Рязанского высшего военно-десантного училища.





С полковником простились 5 октября У Виталия Владимировича остались жена, дочь и двое сыновей, один из которых продолжает его дело. Он курсант Рязанского высшего военно-десантного училища.

Родным погибшего в ходе спецоперации полковника Виталия Сукуева вручили звезду Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Полковник Виталий Сукуев – наш прославленный земляк, за 25 лет военной службы удостоился 19-ти наград. Самой высокой – званием Героя России – награждён за проявленные мужество и героизм во время проведения спецоперации посмертно.Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил золотую звезду Героя России родственникам.-Звезда вручена, президент России подписал указ. И хочется сказать, что Виталий – настоящий герой. Мы понимаем, что нет слов утешения, нет облегчения. Но есть память, достоинство и наше всеобщее признание. Мы будем рядом, - отметил Алексей Цыденов.