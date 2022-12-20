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В Бурятии звезду Героя России вручили родным Виталия Сукуева

В Бурятии звезду Героя России вручили родным Виталия Сукуева
Общество, 
Виталий Сукуев награждён званием Героя России за проявленные мужество и героизм во время проведения спецоперации посмертно

Родным погибшего в ходе спецоперации полковника Виталия Сукуева вручили звезду Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Полковник Виталий Сукуев – наш прославленный земляк, за 25 лет военной службы удостоился 19-ти наград. Самой высокой – званием Героя России – награждён за проявленные мужество и героизм во время проведения спецоперации посмертно.

Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил золотую звезду Героя России родственникам.

-Звезда вручена, президент России подписал указ. И хочется сказать, что Виталий – настоящий герой. Мы понимаем, что нет слов утешения, нет облегчения. Но есть память, достоинство и наше всеобщее признание. Мы будем рядом, - отметил Алексей Цыденов.



Виталий Владимирович Сукуев родился 6 июня 1979 года в селе Нижний Бургалтай Джидинского района. В 1994 году окончил Нижнебургалтайскую среднюю общеобразовательную школу.

После школы поступил в аграрный колледж имени Ербанова в Улан-Удэ. Во время учёбы был призван на срочную службу, после окончания которой остался служить по контракту.

Вскоре поступил в Омский танковый инженерный институт по специальности «Техническое обеспечение подразделений и воинских частей», который окончил в 2004 году.

Прошёл путь от командира взвода роты обслуживания, командира разведывательной роты, заместителя командира разведывательного батальона до командира десантно-штурмового полка.

Дважды был награждён орденом Мужества. Принимал участие в боевых действия на северном Кавказе, выезжал также в Сирию.

За 25 лет военной службы Виталия Сукуева четыре раза представляли к награждению Звездой Героя, но каждый раз находились причины для отказа.

Представители «Боевого Братства» ранее рассказали об одном из героических эпизодов Виталия Владимировича в ходе спецоперации:

«Февраль, утро. Сукуев с семью бойцами попал в неравный бой против усиленного батальона, без огневой поддержки. Только в час ночи с вышел из кольца с четырьмя тяжело раненными бойцами, уничтожив три танка, четыре БМП, один разведывательный беспилотный летательный аппарат и до взвода личного состава. Также в плен были взяты три человека, один из них в звании полковника».

С полковником простились 5 октября.   

У Виталия Владимировича остались жена, дочь и двое сыновей, один из которых продолжает его дело. Он курсант Рязанского высшего военно-десантного училища.


Герой России спецоперация на Украине

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