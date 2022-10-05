В Бурятии простились с погибшим на спецоперации полковником

«Он геройски погиб в бою без страха и упрёка, не прячась за спинами других», - рассказал Хамбо Лама



5 октября в Джидинском районе Бурятии проводили в последний путь участника специальной военной операции, гвардии полковника Сукуева Виталия Владимировича. Он служил в воздушно-десантных войсках в Южном федеральном округе.



Слова соболезнования принёс глава Буддийской Традиционной Сангхи России, Хамбо Лама Дамба Аюшеев.



- С одной стороны, горько и очень обидно, что он во главе своего полка не дошёл до Победы. А с другой стороны мы горды, что Виталий геройски погиб в бою без страха и упрёка, не прячась за спинами других. Главное, мы благодарны боевому полковнику Виталию Сукуеву, который возвысил наш народ и показал пример, как надо жить!!! Ом базарвани хум пад… - написал в своём телеграм-канале Хамбо Лама.



Виталий Владимирович Сукуев родился 6 июня 1979 года в селе Нижний Бургалтай Джидинского района. В 1994 году окончил Нижнебургалтайскую среднюю общеобразовательную школу.



- Виталий с детства был ответственным, добрым и жизнерадостным, отзывчивым и дружелюбным, готовым всегда прийти на помощь друзьям. Активно участвовал во всех школьных мероприятий, серьёзно занимался вольной борьбой, - сообщает администрация Джидинского района.



После школы поступил в аграрный колледж имени Ербанова в Улан-Удэ. Во время учёбы был призван на срочную службу, после окончания которой остался служить по контракту.



Вскоре поступил в Омский танковый инженерный институт по специальности «Техническое обеспечение подразделений и воинских частей», который окончил в 2004 году.



Прошёл путь от командира взвода роты обслуживания, командира разведывательной роты, заместителя командира разведывательного батальона до командира десантно-штурмового полка.



Дважды был награждён орденом Мужества. Принимал участие в боевых действия на северном Кавказе, выезжал также в Сирию.



За проявленное мужество и храбрость указом президента РФ гвардии полковник Виталий Владимирович Сукуев награждён орденом Мужества посмертно.



У Виталия Владимировича остались жена, сын – курсант Рязанского высшего военно-десантного училища, дочь и сын.



