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В Бурятии простились с погибшим на спецоперации полковником

В Бурятии простились с погибшим на спецоперации полковником
Общество, 
«Он геройски погиб в бою без страха и упрёка, не прячась за спинами других», - рассказал Хамбо Лама

5 октября в Джидинском районе Бурятии проводили в последний путь участника специальной военной операции, гвардии полковника Сукуева Виталия Владимировича. Он служил в воздушно-десантных войсках в Южном федеральном округе.

Слова соболезнования принёс глава Буддийской Традиционной Сангхи России, Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

- С одной стороны, горько и очень обидно, что он во главе своего полка не дошёл до Победы. А с другой стороны мы горды, что Виталий геройски погиб в бою без страха и упрёка, не прячась за спинами других. Главное, мы благодарны боевому полковнику Виталию Сукуеву, который возвысил наш народ и показал пример, как надо жить!!! Ом базарвани хум пад… - написал в своём телеграм-канале Хамбо Лама.

Виталий Владимирович Сукуев родился 6 июня 1979 года в селе Нижний Бургалтай Джидинского района. В 1994 году окончил Нижнебургалтайскую среднюю общеобразовательную школу.

- Виталий с детства был ответственным, добрым и жизнерадостным, отзывчивым и дружелюбным, готовым всегда прийти на помощь друзьям. Активно участвовал во всех школьных мероприятий, серьёзно занимался вольной борьбой, - сообщает администрация Джидинского района.

После школы поступил в аграрный колледж имени Ербанова в Улан-Удэ. Во время учёбы был призван на срочную службу, после окончания которой остался служить по контракту.

Вскоре поступил в Омский танковый инженерный институт по специальности «Техническое обеспечение подразделений и воинских частей», который окончил в 2004 году.

Прошёл путь от командира взвода роты обслуживания, командира разведывательной роты, заместителя командира разведывательного батальона до командира десантно-штурмового полка.

Дважды был награждён орденом Мужества. Принимал участие в боевых действия на северном Кавказе, выезжал также в Сирию.

За проявленное мужество и храбрость указом президента РФ гвардии полковник Виталий Владимирович Сукуев награждён орденом Мужества посмертно.

У Виталия Владимировича остались жена, сын – курсант Рязанского высшего военно-десантного училища, дочь и сын.

смерть

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