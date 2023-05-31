«Это космос!»: Командир спецназа был в восторге от отделения фонда «Защитники Отечества»

«Байкал-Daily» выяснил, чем будет заниматься бурятский филиал
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 мая в Улан-Удэ открыли отделение государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Оно расположено в Октябрьском районе, за Удой, на улице Трубачеева, 61а. Фонд создан по указу президента России Владимира Путина. Здание бывшего магазина отремонтировали за пару недель. Не всё ещё успели доделать. Глава Бурятии Алексей Цыденов, вице-премьер и министр здравоохранения Евгения Лудупова, глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова, ветераны СВО, их родственники осматривали посещения, а совсем рядом сновали гастарбайтеры с инструментами.
- Учитывая взятый темп, через три-четыре дня все помещения будут полностью готовы к работе, - заверила «Байкал-Daily» Ольга Лоцман, руководитель отделения фонда в Бурятии.
Первый рабочий день у 39 сотрудников фонда – 1 июня. В России – это День защиты детей. Для них в здании на Трубачеева предусмотрена целая игровая комната. Дети уже оценили её, когда открылись двери здания. Вскоре заработает буфет. На стойке регистрации при входе посетителей направят в нужные кабинеты. Их много: социальная помощь, получение медицинских направлений, устройство детей в детсады и школы… Есть модный нынче коворкинг, библиотека, комната отдыха, кабинет юридической поддержки… В нём даже дежурный прокурор!
- Интересно, будет ли он дежурить постоянно тут? Или будет приезжать из Октябрьской прокуратуры, когда понадобится, - заметил Максим Киреенко, сопредседатель местного отделения Общероссийского народного фронта. ОНФ в Бурятии активен в оказании помощи участникам спецоперации на Донбассе и членам их семей. – Посмотрим!
30 мая девушка-прокурор при погонах даже общалась с бойцами, заполняла документы.
Консультации давали и в секции «Работа в России».
- Поможем заполнить все документы, анкеты, есть терминал по работе с «Госуслугами», нашим сайтом, - сообщила «Байкал-Daily» Людмила Стайнова, ведущий инспектор центра занятости («Работа в России» отвечает за трудоустройство ветеранов, повышение квалификации). – Подробно расскажем обо всех вакансиях и возможностях.
Все сотрудники филиала фонда получили специальные знания и прошли подготовку в Хабаровске по технологии работы с ветеранами боевых действий.
Предприниматели Бурятии готовы
Фонд «Защитники Отечества» - государственный. Бизнес и промышленники республики готовы к сотрудничеству с ним. Они и так уже более года помогают фронту, конкретным бойцам на передовой, их родственникам.
Вадим Бредний, основатель группы компаний «Титан», рассказал «Байкал-Daily», что в прошлую субботу прошла встреча бизнеса с главой республики:
- На ней чётко обозначено, что нужна координация бизнеса и власти в оказании поддержки участникам специальной поенной операции на Донбассе.
Предприниматель сообщил, что через несколько дней в его розничной сети запустят специальные скидки для вернувшихся участников СВО:
- Выпустим для них особую именную карту. Её смогут использовать и члены семей. У нас уже разработан дизайн карты под логотип фонда «Защитники Отечества».
По словам бизнесмена, для бизнеса Бурятии – это «принципиальный вопрос»:
- Знаю, что сеть «Смит» создаёт свою систему скидок, а также наши туристические компании, другие коллеги. Никто не должен остаться в стороне. Уже возвращаются раненые, инвалиды. Будем оказывать им и их семьям ещё больше внимания.
Из группы компаний «Титан» по мобилизации и добровольцами в батальон «Байкал» ушли в зону спецоперации 58 человек.
- Все рабочие места для них мы сохраняем, - подчеркнул Бредний. – Это гарантируем!
«Поднятие боевого духа»
Седой командир группы специального назначения 36-й армии с позывным Колокол осматривал помещения фонда вместе с главой Бурятии Цыденовым и его свитой. Колокол проходит лечение в Улан-Удэ после ранения на передовой. Немного прихрамывает. Маска скрывает лицо.
- Этот центр - просто космос! - в сердцах сказал он, осмотрев все помещения, журналистам. – Мы прошли не один локальный конфликт, не одну войну. И всегда потом по решению вопросов, оказанию помощи мы тратили главное – время. Огромное количество времени, чтобы вникнуть во всё это. Многие бойцы не обладают жизненной практикой и образованием, чтобы что-то быстро решить. Сюда же можно прийти, и в одном месте решить все свои вопросы, никуда не бегая. Или отправить в фонд своих родственников, которым тоже помогут здесь всё решить. В этом здании чувствуется настоящая забота государства. Она, скажу честно, ощущается впервые!
Глава Бурятии Цыденов сообщил, что Колокол уже поднял перед ним и министрами соцзащиты, здравоохранения республики несколько острых вопросов.
- Товарищ Колокол нам задавал неудобные вопросы, - признался он. Правда, не сообщив конкретики. - По части из них мы уже сейчас знаем, что делать. Другую часть будем оперативно решать. Здесь можно получить реабилитацию, заказать протезы. Создана служба социальных координаторов, которые закрепляются за каждой семьёй.
Цыденов подчеркнул, что все чиновники в Бурятии и раньше помогали, занимались проблемами участников СВО. Но «делали это по заявкам». Однако не каждый боец или его родственники обратится в госорганы. Теперь всё удобно организовано для них в одном месте.
Подход государства обнадёживает
- Если всё, что здесь обозначено, будет работать в том режиме, в котором заявлено, то это огромный шаг вперёд, - отметил раненый спецназовец Колокол. – Это уверенность наших бойцов, это заряд энергии и поднятие боевого духа. А нам это сейчас очень необходимо.
После афганской войны 80-х годов XX века в СССР всё было по-другому.
- Когда в те годы наши ребята возвращались оттуда, отношение в стране было другое, - пояснил пресс-службе главы Бурятии ветеран-афганец Александр Васильев. - Не было выделено каких-то специальных ресурсов для реабилитации и лечения, трудоустройства и прочее. То, что сейчас происходит, это очень обнадёживает.
И, пожалуй, главная цель отделения фонда «Защитники Отечества» в Бурятии – это адаптация людей, прошедших тяжёлые условия высокотехнологичной войны, к мирной жизни. Филиал будет развиваться, перенимать лучшие практики из соседних регионов, делиться с коллегами из Дальневосточного федерального округа своим опытом.
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