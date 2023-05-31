В Бурятии открыли отделение фонда «Защитники Отечества»

Он будет помогать участникам СВО и их семьям

Филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Улан-Удэ в здании на улице Трубачеева, 61а. В корпусе сделали ремонт, создали комфортные условия для сотрудников и всех посетителей, включая детей и получивших ранения бойцов. Церемония открытия была торжественной: под лозунгом «Победа будет за нами!». Так завершали свои краткие выступления почти все гости.

- Главное - это не только фонд, - сказал собравшимся ветеранам, их родственникам, жёнам погибших на Донбассе бойцов, общественникам, коллегам-политикам, юнармейцам глава Бурятии Алексей Цыденов. - Главное - это все мы вместе с вами, это всё наше общество. Чтобы мы не знали слово «усталость», чтобы сегодня, завтра, послезавтра помогли столько, сколько нужно. Я желаю нашим ребятам быстрее победить и вернуться! А мы здесь под контролем президента сделаем всё, чтобы им помочь. Победа будет за нами!

Отделение фонда в Бурятии будет оказывать защитникам Родины. Все виды поддержки сосредоточены в Улан-Удэ в одном месте: медицинская, юридическая, социальная помощь...

- Символично, что фонд открывает двери в день столетия Республики Бурятия, - заметил «Байкал-Daily» предприниматель Вадим Бредний. – Отделения сегодня начинают работу по всему Дальнему Востоку.

Действительно, регионы Дальнего Востока стали первыми в России, где заработали созданные по указу президента России Владимира Путина филиалы государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

«Подобраны координаторы, - отметил 30 мая в своём телеграм-канале полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. - Координаторы эти прошли обучение».

В отделении фонда в Улан-Удэ будут работать 39 человек.

- Все они получили необходимую подготовку, - сообщила «Байкал-Daily» директор филиала Ольга Лоцман. Она также возглавляет отделение Комитета семей воинов Отечества в Бурятии.

Фонд «Защитники Отечества» станет оказываться комплексное содействие по получению всех мер государственной поддержки.

- Этот фонд как раз и направлен на то, чтобы организованно, системно обеспечивать нормальную жизнь всем нашим ребятам, которые вернутся домой, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. - Фонд будет решать много задач, обеспечивать организацию медицинского сопровождения, юридических вопросов, социальных выплат, которые положены, социальной помощи, сопровождение по жизни, вопросов переобучения и трудоустройства. В общем все, что может быть необходимо нашим ребятам в мирной жизни.

Первым полным рабочим днём для филиала в Бурятии станет 1 июня.

По словам полпреда президента Юрия Трутнева, в самое ближайшее время на совете глав регионов Дальневосточного федерального округа все губернаторы расскажут, как идёт работа и поделятся опытом.