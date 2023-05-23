Улан-удэнцам ответили на жалобы по поводу надоевших пробок на Левобережье

Жители бурятской столицы недовольны постоянными дорожными заторами на Левобережье. Горожане жалуются на пробки, возникающие там в часы пик. Ситуация усугубилась после того, как на Селенгинском мосту начался ремонт.
Заасфальтировать проезжую часть на переправе пообещали уже к концу этой недели. Участок на улице Иволгинская – от улицы Дорожная до скульптуры «Гостеприимная Бурятия» – обновляют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После начнётся следующий этап работ.
Комментируя эту ситуацию на официальной странице во «ВКонтакте», в мэрии заявили: решить вопрос с пробками на Иволгинской поможет только строительство второго моста через Селенгу.
- Администрация города Улан-Удэ понимает проблему заторов на Левом берегу и прилагает все усилия для её решения, – говорится в ответе мэрии. – В 2021 году было разработано технико-экономическое обоснование строительства моста через Селенгу и Поселье. Его включили в мастер-план Улан-Удэ, утверждённый главой Бурятии.
В декабре стало известно, что эта самая переправа появится нескоро и на неё потребуется около 20 миллиардов рублей. Об этом во время прямого эфира, проходившего в центре управления регионом, рассказал министр транспорта республики Александр Гоге.
- Объект очень капиталоёмкий. Его стоимость – порядка 20 миллиардов в текущих ценах. Там у нас три моста, одна развязка, куча переустройств, изъятия. К сожалению, в рамках республиканского бюджета, в частности – дорожного фонда Бурятии, просто нереально такие капиталоёмкие объекты реализовывать, – пояснил тогда глава Минтранса.
Чтобы в городе появилось долгожданное сооружение, потребуется федеральное финансирование.
- На сегодняшний день все адресные инвестиционные программы сформированы до 2024 года. По истечении этого срока обязательно будем добиваться включения в такую программу. Мост необходим. Город у нас развивается. Будет ещё одна артерия, обязательно, – заверил Гоге.
Пробки на Левобережье давно стали для Улан-Удэ традицией. Однако ещё летом 2020-го глава региона Алексей Цыденов дал понять: переправы, призванной разгрузить движение с Левого берега, в ближайшие годы точно не будет. Её строительство, если отталкиваться от названной суммы в 20 миллиардов рублей, обойдётся почти в три раза дороже, чем возведение третьего моста через Уду – последний оценили в семь с половиной миллиардов.
Вопрос о строительстве сооружения на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре 2017-го подняла журналист из республики Юлия Пермякова. Позже стало известно, что глава государства поручил правительству решить вопрос по этому объекту.
- Объект очень капиталоёмкий. Его стоимость – порядка 20 миллиардов в текущих ценах. Там у нас три моста, одна развязка, куча переустройств, изъятия. К сожалению, в рамках республиканского бюджета, в частности – дорожного фонда Бурятии, просто нереально такие капиталоёмкие объекты реализовывать, – пояснил тогда глава Минтранса.
Чтобы в городе появилось долгожданное сооружение, потребуется федеральное финансирование.
- На сегодняшний день все адресные инвестиционные программы сформированы до 2024 года. По истечении этого срока обязательно будем добиваться включения в такую программу. Мост необходим. Город у нас развивается. Будет ещё одна артерия, обязательно, – заверил Гоге.
Пробки на Левобережье давно стали для Улан-Удэ традицией. Однако ещё летом 2020-го глава региона Алексей Цыденов дал понять: переправы, призванной разгрузить движение с Левого берега, в ближайшие годы точно не будет. Её строительство, если отталкиваться от названной суммы в 20 миллиардов рублей, обойдётся почти в три раза дороже, чем возведение третьего моста через Уду – последний оценили в семь с половиной миллиардов.
Вопрос о строительстве сооружения на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре 2017-го подняла журналист из республики Юлия Пермякова. Позже стало известно, что глава государства поручил правительству решить вопрос по этому объекту.