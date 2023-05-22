Асфальт по направлению к центру города уложили в выходные
В Улан-Удэ подрядчик планирует заасфальтировать всю проезжую часть Селенгинского моста до конца этой недели. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.
Для разгрузки транспортного потока в выходные был уложен нижний слой асфальта на участке по направлению к центру города, сообщили в мэрии.
Дорогу на Селенгинском мосту обновляют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ремонт попал участок по улице Иволгинской – от улицы Дорожной до скульптуры «Мать Бурятия». Его протяжённость составляет 3,15 км.
- Как только подрядчик заасфальтирует проезжую часть на мосту, он приступит к работам на мостовом переходе через Степную протоку. Для удобства горожан все основные работы ведутся ночью, полного перекрытия дороги нет, вместо этого поочередно перекрываются отдельные участки, - заявил Евгений Шарапов.
Гарантийный срок объекта составляет пять лет.
Всего этом году в городе обновят 23 участка общей протяжённостью 25 км во всех районах города. Как сообщал «Байкал-Daily», в том числе начался ремонт на улице Борсоева и на проспекте 50-лети Октября.
В Улан-Удэ ремонт на Селенгинском мосту планируют завершить на этой неделе
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