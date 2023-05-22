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В Улан-Удэ ремонт на Селенгинском мосту планируют завершить на этой неделе

В Улан-Удэ ремонт на Селенгинском мосту планируют завершить на этой неделе
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Асфальт по направлению к центру города уложили в выходные

В Улан-Удэ подрядчик планирует заасфальтировать всю проезжую часть Селенгинского моста до конца этой недели. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.

Для разгрузки транспортного потока в выходные был уложен нижний слой асфальта на участке по направлению к центру города, сообщили в мэрии.

Дорогу на Селенгинском мосту обновляют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ремонт попал участок по улице Иволгинской – от улицы Дорожной до скульптуры «Мать Бурятия». Его протяжённость составляет 3,15 км.

- Как только подрядчик заасфальтирует проезжую часть на мосту, он приступит к работам на мостовом переходе через Степную протоку. Для удобства горожан все основные работы ведутся ночью, полного перекрытия дороги нет, вместо этого поочередно перекрываются отдельные участки, - заявил Евгений Шарапов.

Гарантийный срок объекта составляет пять лет.

Всего этом году в городе обновят 23 участка общей протяжённостью 25 км во всех районах города. Как сообщал «Байкал-Daily», в том числе начался ремонт на улице Борсоева и на проспекте 50-лети Октября.
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