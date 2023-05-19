В Бурятии в майский снег высадили 16 тысяч деревьев













Несмотря на то, что день выдался снежным и ветреным, рядом с селом Нижний Жирим высадили 16 тысяч деревьев. Участники масштабной акции трудились под чутким руководством работников Заудинского лесхоза и стойко и терпеливо проделали всю работу от начала до конца.









- Для любителей спорта замечу, что посадка леса – это очень хорошая прокачка мышц пресса и плечевого пояса, – рассказал Чингис Болотов. – Благодарю каждого волонтёра – они проявили сознательность и, даже зная, что погода будет очень ненастная, не отказались от участия! Все заранее тепло оделись и подготовились к благородному труду.

