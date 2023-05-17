В пригороде Улан-Удэ готова к открытию новая школа

Завершено строительство школы в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
- Все рабочие процессы закончены, школа построена и введена в эксплуатацию документально. Ещё раз оценили качество выполненных работ. Школа строилась по механизму концессионного соглашения. Это новый механизм, который успешно работает по всей России. Благодаря ему школы и другие объекты можно строить быстрыми темпами и не зависеть от федерального финансирования. Бюджет республики, конечно, участвует в этом финансировании. В Бурятии с помощью механизма концессии уже построено десять школ, - рассказал он.
Новая школа оборудована высокотехнологичными кабинетами, современным пищеблоком, столовой, спортзалом, актовым залом и компьютерными классами.
Рядом со школой благоустроена и прилегающая территория. Дети смогут заниматься спортом на футбольном и волейбольном полях с искусственным покрытием. По словам Луковникова, «раньше такой возможности у детей не было».
- Вопросов по качеству нет. Остались буквально ещё маленькие нюансы, и школа будет открыта до конца мая, - подчеркнул он.
Долгие годы Улан-Удэ и пригородный Тарбагатайский район страдали от того, чтобы школы были переполнены. Во многих дети учились в три смены.
- В короткий период мы построили 10 школ и разгрузили существующие школы. Теперь у детей есть возможность заниматься в одну смену, редко где - в две, - подчеркнул зампред правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в селе Иволгинск открылась новая школа на 450 мест. В конце апреля открыли новую школу в селе Сотниково.