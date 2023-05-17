В пригороде Улан-Удэ готова к открытию новая школа



Рядом со школой благоустроена и прилегающая территория. Дети смогут заниматься спортом на футбольном и волейбольном полях с искусственным покрытием. По словам Луковникова, «раньше такой возможности у детей не было».



- Вопросов по качеству нет. Остались буквально ещё маленькие нюансы, и школа будет открыта до конца мая, - подчеркнул он.









Новая школа оборудована высокотехнологичными кабинетами, современным пищеблоком, столовой, спортзалом, актовым залом и компьютерными классами.Долгие годы Улан-Удэ и пригородный Тарбагатайский район страдали от того, чтобы школы были переполнены. Во многих дети учились в три смены.- В короткий период мы построили 10 школ и разгрузили существующие школы. Теперь у детей есть возможность заниматься в одну смену, редко где - в две, - подчеркнул зампред правительства.