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В пригороде Улан-Удэ готова к открытию новая школа

В пригороде Улан-Удэ готова к открытию новая школа
Общество,  Фото:пресс-служба зампреда правительства
Вопросов к её качеству не нашлось

Завершено строительство школы в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

- Все рабочие процессы закончены, школа построена и введена в эксплуатацию документально. Ещё раз оценили качество выполненных работ. Школа строилась по механизму концессионного соглашения. Это новый механизм, который успешно работает по всей России. Благодаря ему школы и другие объекты можно строить быстрыми темпами и не зависеть от федерального финансирования. Бюджет республики, конечно, участвует в этом финансировании. В Бурятии с помощью механизма концессии уже построено десять школ, - рассказал он.

 
Новая школа оборудована высокотехнологичными кабинетами, современным пищеблоком, столовой, спортзалом, актовым залом и компьютерными классами. 

Рядом со школой благоустроена и прилегающая территория. Дети смогут заниматься спортом на футбольном и волейбольном полях с искусственным покрытием. По словам Луковникова, «раньше такой возможности у детей не было».

- Вопросов по качеству нет. Остались буквально ещё маленькие нюансы, и школа будет открыта до конца мая, - подчеркнул он.



Долгие годы Улан-Удэ и пригородный Тарбагатайский район страдали от того, чтобы школы были переполнены. Во многих дети учились в три смены.

- В короткий период мы построили 10 школ и разгрузили существующие школы. Теперь у детей есть возможность заниматься в одну смену, редко где - в две, - подчеркнул зампред правительства.




Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в селе Иволгинск открылась новая школа на 450 мест. В конце апреля открыли новую школу в селе Сотниково.



школы

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