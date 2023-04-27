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В пригороде Улан-Удэ открылась новая школа

В пригороде Улан-Удэ открылась новая школа
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Трёхэтажное здание рассчитано на 250 учеников

В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии открылась новая школа. Это новый корпус Сотниковской школы, рассчитанный на 250 учеников. На территории также оборудовано футбольное поле, спортивные и детские площадки, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- С учётом этого и следующего года у нас будет 40 новых школ в республике. Очень радостно, когда наши дети идут в новую школу, когда у них есть всё для того, чтобы они могли хорошо учиться, готовить себя к долгому, счастливому жизненному пути. Но учат детей не стены, а учителя и педагоги. Мы создаём условия, а дети у них в руках. Хочется, чтобы у наших детей было достойное, современное образование. Все, что мы сегодня в республике делаем, такие значимые объекты – школы, детские сады, дороги, объекты культуры, делается в рамках национальных проектов, которые запустил наш президент Владимир Владимирович Путин. Очень много его прямых поручений по республике. Мы чувствуем на себе поддержку президента, его внимание по всем наиболее острым вопросам. С такой поддержкой у нас всё получится, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.


В трёхэтажном здании, помимо учебных кабинетов, расположились мастерские деревообработки и металлообработки, столовая, медицинский блок, читальный зал, спортивный зал с тренерской и душевыми для обучающихся, актовый зал на 110 мест.

- Наше большое сообщество родителей, конечно, сегодня очень довольно. Мы рады, что у нас появилось дополнительное здание. Школа красивая, светлая, современная. Рады, что не будет третьей смены, - поделилась эмоциями мама двух учеников Туяна Гуржапова.


На территории школы расположен спортивный комплекс с футбольным полем, покрытым зеленой искусственной травой, с волейбольной и баскетбольной площадками, а также с детской площадкой.

- Новый корпус очень красивый, современный, просторный. Мне все здесь нравится. Но для меня самое главное – новые спортивные площадки. Территория школа стала намного красивее, чем раньше. Мы с друзьями будем здесь очень много играть, - поделился впечатлениями ученик 4 класса Ардан.

Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование», стоимость составила почти 483 млн рублей.


школы

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