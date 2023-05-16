Защитой оборудовали кладбище
В посёлке Байкал в Слюдянском районе Иркутской области что находится вблизи Прибайкальского национального парка, ввели эксплуатацию электроограждение на кладбище. Оборудование было закуплено ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в 2020 году. Его цель – защита территории кладбища от медвежьего «вандализма».
- Необходимость в подключении «электропастуха» возникает ежегодно. В 2023 году в окрестностях посёлка появился молодой медведь, который проявляет устойчивый интерес к надворным постройкам на окраинах населённого пункта и местам человеческого присутствия, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в посёлке Байкал к людям пришёл молодой медведь. Косолапый несколько раз прошёлся по улицам Горная и Байкальская, заглянув даже в участковое лесничество. Госинспекторам пришлось прогнать незваного гостя.
По данным госинспекторов Байкальского участкового лесничества, конструктивные элементы «электропастуха» ежегодно требуют ремонта. Во время зимнего «простоя» пропадает проволока, оказываются повреждёнными опоры. Это следы вмешательства отнюдь не диких зверей, а человека.
Тем не менее, специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» рекомендуют использование электроограждения владельцам туристических баз, расположенных на окраине населённых пунктов, в местах обитания медведей.
- Это сравнительно недорогой, эффективный и не травматичный для животных способ обеспечения безопасности людей, - добавили специалисты.
В посёлке на Байкале установили электроограждение от медведей
Общество, Фото:
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