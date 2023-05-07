Глава Бурятии выпустил в Байкал «глазастиков»

Миллионы мальков омуля отправили в большое плаванье
7 мая на берегу Большой речки, впадающей в залив Посольский сор озера Байкал, выпустили в воду миллионы личинок посольского омуля. Они «родились» на Большереченском рыбоводном заводе. Несмотря на реконструкцию, там прошлой осенью смогли заложить более миллиарда икринок, полученных в искусственных условиях.
В церемонии
поучаствовал и глава Бурятии Алексей Цыденов. Он поделился в своём telegram-канале фото и видео с мальками, которых окрестил «глазастиками».
- Выпустили личинок омуля. Глазастики, – отметил руководитель республики и пожелал «батюшке-Байкалу быть вечно таким же чистым и полным жизни».
Миллионы мальков омуля отправили в большое плаванье
У него остались жена, мама и сын
В Бурятии продолжают восстанавливать популяцию байкальского эндемика
Однако горожан уверяют, что скоро они станут аккуратными и эстетичными
27-летнего военнослужащего представили к ней посмертно
Мемориал быстренько привели в порядок и даже отмыли к 9 мая
На этот раз трудиться придётся всего три дня
Теперь их будут перечислять в фиксированную дату
Двухколёсный транспорт оставили недалеко от предупреждающей таблички
Она открылась 7 мая
В честь векового юбилея республики в Селенгинском аймаке высадили целый лес
Никаких инфекций там пока не обнаружили
При этом на квартиру им нужно откладывать всю свою зарплату
Их поздравят с приближающимся Днём Победы
На главной площади города отрепетируют парад Победы