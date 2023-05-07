Глава Бурятии выпустил в Байкал «глазастиков»



7 мая на берегу Большой речки, впадающей в залив Посольский сор озера Байкал, выпустили в воду миллионы личинок посольского омуля. Они «родились» на Большереченском рыбоводном заводе. Несмотря на реконструкцию, там прошлой осенью смогли заложить более миллиарда икринок, полученных в искусственных условиях.



В церемонии поучаствовал и глава Бурятии Алексей Цыденов. Он поделился в своём telegram-канале фото и видео с мальками, которых окрестил «глазастиками».



- Выпустили личинок омуля. Глазастики, – отметил руководитель республики и пожелал «батюшке-Байкалу быть вечно таким же чистым и полным жизни».



