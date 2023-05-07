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В Байкал выпускают миллионы личинок омуля

В Байкал выпускают миллионы личинок омуля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии продолжают восстанавливать популяцию байкальского эндемика

7 мая в Кабанском районе в Байкал выпускают миллионы личинок посольского омуля, которые родились на Большереченском рыбоводном заводе. Несмотря на реконструкцию, там прошлой осенью заложили более миллиарда икринок, полученных в искусственных условиях. В 2022 году – тоже 7 мая –  «большое плавание» за раз отправили  10 миллионов личинок.

«В этом году холоднее», – пояснили «Байкал-Daily» на заводе. То есть за один день в Байкале окажется немного меньше будущего омуля. Но это только начало, и текущие объёмы искусственного воспроизведения байкальского эндемика впечатляют.
 

Ежегодный выпуск мальков в Байкал в этот раз приурочили к 78-ой годовщине Великой Победы.  В церемонии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов и депутаты Народного Хурала. Собравшихся поприветствовал генеральный директор  ГК «Титан» Вадим Бредний.

Он поблагодарил за взаимодействие руководство республики и отметил вклад «Главрыбвода» в восстановление популяции байкальского эндемика.

- Это на 99% их заслуга. Мы тоже все немного добавляем. Около миллиарда икринок добыто, и сегодня, выпуская «праздничные» личинки, мы увеличиваем шанс омуля выжить и в дальнейшем быть хорошей, взрослой рыбой, – отметил Вадим Бредний. – Мы всегда будем оказывать техническую помощь, поддержку – в любое время. 



По словам председателя комитета Народного Хурала по земельным вопросам и аграрной политике Дмитрия Швецова, это эпохальное событие.

- Первая партия молоди байкальского омуля, подращенная на Большереченском рыбзаводе, выпускается в реку. То есть даётся старт новой жизни. Надеемся, что благодаря совместным усилиям органов власти Бурятии, «Главрыбвода» и научных организаций в ближайшее время популяцию байкальского омуля удастся восстановить. А наши прибрежные города и посёлки снова вернутся к добыче и переработке рыбы и от этого благосостояние населения улучшится, – подчеркнул Дмитрий Швецов. 


Зачем это надо

Вице-премьер правительства Бурятии Виктория Абрамченко, посетившая в марте Большереченский рыбоводный завод, с осторожностью высказалась о сроках возобновления промышленного вылова омуля. Запрет на него (из-за сокращения поголовья) с 2017 нанёс года огромный ущерб и рыболовным предприятиям, и переработчикам. Этим летом допустят любительский вылов на удочку, но не везде. В планах Росрыболовства – разрешить промышленную добычу к 2025 году.

- Об этом должна сказать наука, – уклончиво отметила Абрамченко. – Прежде, чем начинать промышленный вылов, нужно завершить реконструкцию рыбозавода. Мы должны быть уверены, что искусственное воспроизводство будет надёжным в тех целевых параметрах, которые мы заложили – это выпуск более миллиарда личинок байкальского омуля в год.

Конечно, в самых больших объёмах искусственным воспроизводством омуля занимается государство. Разрешения, лицензии на вылов и прочие функции по части рыбы, включая борьбу с браконьерством – тоже у госструктур. На Байкале сейчас три рыбоводных завода ФГУБ «Главрыбвод».

Директор Большереченского завода Виктор Матанцев рассказывал в марте «Байкал-Daily», что проектная мощность предприятия – выпуск 1,25 млрд личинок байкальского омуля.

- Задание на этот год – 400 миллионов. Заложено более миллиарда икринок. Выбракуется, думаю, менее 10 процентов, – отметил он.

По его словам, план выпуска 2023 года точно перевыполнят в два раза – 800 миллионов. Заложенные в прошлом году личинки как раз с 7 мая будут постепенно выпускать в Байкал.

Общественность тоже помогает

Об искусственном воспроизведении не только омуля говорит и основатель знаменитой «Байкальской рыбалки» (возрастное ограничение – 0+) Вадим Бредний.

- К сожалению, в Байкале и других водоёмах с каждым годом становится меньше рыбы. И без искусственного воспроизведения этот процесс не остановить. Понимая это, мы ежегодно вкладываем средства в воспроизводство биоресурсов в Бурятии, – поясняет Вадим Бредний.

Осенью 2022-го в Байкал в районе Турки выпустили 5000 личинок хариуса – ещё более ценной рыбы, чем омуль. Хариус выращен на одном из рыбозаводов. «Молодь рыбы выращивается в садках методом индустриального рыбоводства, отличающегося большей эффективностью, чем традиционное выращивание мальков в озёрах и рыбопитомниках», – сообщала пресс-служба ГК «Титан».

Такие акции (в том числе – и по выпуску мальков омуля)проводятся ежегодно. За счёт средств предпринимателя на заводах инкубируется энное количество личинок, а потом происходит их выпуск в естественную среду.

- Мы сотрудничаем по искусственному воспроизводству с «Титаном» давно, – рассказал «Байкал-Daily»начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик. – Филиал ежегодно проводит работы по искусственному воспроизводству молоди разных видов рыб в рамках договорных взаимоотношений с ГК «Титан» для пополнения природных популяций, как и с другими организациями. Например, с Гусиноозёрской ГРЭС, золотодобывающими предприятиями. Можно в дополнение к госплану заказать инкубацию, а потом выпустить молодь.

Статистика по общему плану выпуска личинок омуля, по его словам, идёт по нарастающей. В 2016 году было всего 3,91 млн штук, в 2017-ом (год введения запрета) – 55 миллионов, в 2018-ом – 91,1 млн, в 2019-ом – 451,6 млн, в 2020-ом – 522 млн, в 2021-ом – 820 млн. В 2022 году выпустили «всего» 338 млн штук личинок омуля – как раз из-за начала реконструкции Большереченского рыбоводного завода. Но в этом должны перекрыть рекорд двухлетней давности.
Расширение завода завершат к зиме, и он выйдет на рассчитанную современным проектом мощность – 1,25 млрд штук.

Не Байкалом единым

Вадим Бредний – рыбак с большим стажем. О «Байкальской рыбалке», фестивале, отменённом по понятным причинам в 2023 году, знают не только в России, но и в десятках странах мира. Он проводится уже 18 лет.

Но это для души. Откуда у предпринимателя интерес к воспроизводству рыбы? В 2011 году был запущен рыбозавод «Байкал». В него инвестировали огромные средства. За 12 лет фирменные этикетки стали привычны любому жителю Бурятии. С океаническим сырьём у предприятия проблем нет: тут всё зависит только от объёма выловов – например, горбуши в путину. Год от года он разный. А вот местной рыбы для переработки не очень хватает. Байкальский омуль пока, понятно, под запретом. Но заводу недостаточно пеляди, сазана, плотвы, окуня – местной, пресноводной, относительно дешёвой рыбы.

Уже через пару лет в группе компаний «Титан» задумались о проекте рыборазведения в малых озёрах и реках Бурятии. С тех пор акции проводятся несколько раз в год. Так, в августе 2021-го 50 000 мальков ценного осетра выпустили в Селенгу. «Зарыблением водоёмов Бурятии мы занимаемся с 2013 года», – говорил тогда Вадим Бредний уже в ранге постоянного партнёра по воспроизводству ихтиофауны ФГБУ «Байкалрыбвод». НК «Титан» с 2017 года также занималась воспроизводством сазана и пеляди в озере Торма.
 
Кстати, 19 марта именно на этом озере в Иволгинском районе Бурятии прошёл детский турнир по подлёдному лову «Юный рыбак – 2023».

Госпрограмма работает

Благодаря искусственному воспроизведению омуля, которое приближается к выпуску почти миллиарда личинок в год, есть надежда, что через несколько лет вылов эндемика возобновится. Без каких-либо ограничений. Государство не зря вложилось в реконструкцию Большереченского рыбоводного завода имени Николая Дзюменко. И вовсе не из-за юбилея – первенцу рыбоводной индустрии Сибири в этом году исполняется 90 лет.

В правительстве России понимают, что жить и работать на Байкале, но не пользоваться для общего блага его возобновляемыми ресурсами – нонсенс. Для этого и функционирует государственная программа по восстановлению водных биологических ресурсов.

Цифры по воспроизведению других видов рыбы не такие впечатляющие, как по омулю. Однако и их ценность другая – до противоположности. В 2022 году три рыбоводных завода Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» выпустили миллион личинок осетра, 0,86 млн – хариуса и 0,77 млн – сазана.
 
Впрочем, всё нарастающие показатели работы рыбоводов в Бурятии обеспечивают будущее местным рыбакам, переработчикам, «магазинным» потребителям пресноводной рыбы, а также фанатам любительской рыбалки и тем многочисленным туристам, кто приезжает в республику, чтобы закинуть удочки. Без местной рыбы не останемся.
Титан омуль рыба

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