На месте работают лифтёры
Сегодня, 2 мая, в Улан-Удэ запустили в работу лифты на надземном пешеходном переходе транспортной развязки улиц Балтахинова - Куйбышева на остановке «Центральный рынок». Предварительно специалисты проверили исправность подъёмных платформ.
Режим работы лифтов: с 9:00 до 21:00, без выходных. На месте работают лифтёры, которые будут оказывать помощь горожанам.
В мэрии сообщили, что если среднесуточная температура в городе опустится ниже -5 градусов, работа лифтов будет временно приостановлена.
На развязке у Центрального рынка в Улан-Удэ запустили лифты
Общество, Фото:
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