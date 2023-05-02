На развязке у Центрального рынка в Улан-Удэ запустили лифты

На месте работают лифтёры



Сегодня, 2 мая, в Улан-Удэ запустили в работу лифты на надземном пешеходном переходе транспортной развязки улиц Балтахинова - Куйбышева на остановке «Центральный рынок». Предварительно специалисты проверили исправность подъёмных платформ.



Режим работы лифтов: с 9:00 до 21:00, без выходных. На месте работают лифтёры, которые будут оказывать помощь горожанам.



В мэрии сообщили, что если среднесуточная температура в городе опустится ниже -5 градусов, работа лифтов будет временно приостановлена.



