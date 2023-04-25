Главе российских буддистов продлили полномочия на пять лет







XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев стоит во главе Сангхи почти 28 лет. Он был избран в апреле 1995 года.





Дамба Аюшеев остаётся главой Буддийской традиционной Сангхи России. Его полномочия ещё на пять лет продлил съезд Сангхи, состоявшийся 25 апреля в Иволгинском дацане.Съезд Буддийской традиционной Сангхи России называется Сугунды. Со старомонгольского это слово переводится как «собрание должностных лиц». «Теперь это слово несёт следующее значение: всеобщее собрание должностных лиц дацанов и верующих, связанное с деятельностью Хамбо Ламы», - пояснил проректор Буддийского университета Жаргал Дугданов.Сугунды проходит раз в пять лет. В его работе приняли участие делегаты от всех дацанов: каждый представляют трое лам и двое мирян.На съезде Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев представил отчёт о проделанной работе.- Отчёт главы буддистов России включает в себя не только доклад о жизни Сангхи за прошедшие пять лет, на которые пришлись эпидемия коронавирусной инфекции, начало специальной военной операции, что, безусловно, наложило отпечаток на деятельность БТСР. Хамбо Лама рассказал собравшимся о новых проектах Сангхи, в том числе об организации пошивочных цехов для изготовления необходимых для СВО вещей, а также о продолжении проекта «Социальная отара» - создании кожмехцеха и цеха по переработке шерсти в войлок. Пандито Хамбо Лама провел анализ сделанного за прошедшие пять лет: какие планы были намечены, чего удалось достичь, какие результаты получены, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.Собрание ширээтэ лам единогласно приняло отчёт Хамбо Ламы и вынесло на Сугунды предложение о продлении срока полномочий главы буддистов России ещё на пять лет.Проголосовали 210 человек - представители 49 дацанов, дуганов, а также верующие миряне. Все они высказались «за», голосов «против» и воздержавшихся не было.