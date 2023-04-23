Об этом предупреждает МЧС
По данным Бурятского гидрометцентра, 23-24 апреля в Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход снежных лавин.
Спасатели рекомендуют воздержаться от посещения лавиноопасной местности в ближайшие дни.
- Влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды, - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.
Всем туристским группам необходимо за 10 рабочих дней информировать территориальные подразделения МЧС до начала путешествия. Необходимо отслеживать изменения погоды, знать лавиноопасную обстановку и возможные риски, особенности маршрута, соблюдать меры безопасности.
В горах на севере Бурятии возможен сход лавин
Общество, Фото:
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