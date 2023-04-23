В бурятском фильме-сказке снимется Бадма-Ханда Аюшеева

В «Коралловых бусах» она сыграет многодетную мать









Из знаменитостей в этом проекте также примут участие артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ Дарима Цырендондопова и журналист, владелец видеостудии и автор многих нашумевших телепроектов Владимир Ширапов















Знаменитая бурятская певица, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева снимется в фильме «Коралловые бусы» по мотивам бурятских народных сказок и легенд (). Об этом сообщили в соцсетях создатели картины.Как выяснилось, Бадма-Ханда исполнит роль беременной. По сюжету, у них с мужем уже есть три дочери и они ждут четвёртого ребёнка.- Кто именно родится в киносемье, узнаете, когда посмотрите «Коралловые бусы», – интригуют авторы картины. – Помимо участия в киноленте, Бадма-Ханда помогает нам с поиском народных песен, которые прозвучат в фильме.