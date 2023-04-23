В бурятском фильме-сказке снимется Бадма-Ханда Аюшеева

В «Коралловых бусах» она сыграет многодетную мать
Знаменитая бурятская певица, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева снимется в фильме «Коралловые бусы» по мотивам бурятских народных сказок и легенд (возрастное ограничение – 0+
). Об этом сообщили в соцсетях создатели картины.
Как выяснилось, Бадма-Ханда исполнит роль беременной. По сюжету, у них с мужем уже есть три дочери и они ждут четвёртого ребёнка.
- Кто именно родится в киносемье, узнаете, когда посмотрите «Коралловые бусы», – интригуют авторы картины. – Помимо участия в киноленте, Бадма-Ханда помогает нам с поиском народных песен, которые прозвучат в фильме.
Из знаменитостей в этом проекте также примут участие артисты государственного цирка РБ, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ Дарима Цырендондопова
и журналист, владелец видеостудии и автор многих нашумевших телепроектов Владимир Ширапов
.
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В «Коралловых бусах» она сыграет многодетную мать
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