В бурятском фильме-сказке снимется певица-военнослужащая

Дариму Цырендондопову уже утвердили на роль в «Коралловых бусах»









Съёмки ленты запланировали в Бурятии этим летом. Проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Дата первого съёмочного дня уже известна – 1 июня. Тогда же разобьют символическую кинотарелку. Это главная традиция всех «киношников» перед самым первым кадром. На специально купленной белой однотонной посуде маркерами пишут название фильма и имена работающих над ним людей. Осколки раздают всем присутствующим (возрастное ограничение – 0+).



Режиссёр картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в Бурятии в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября Мирошник прилетела в республику со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров. Уже известно, что в проекте примут участие артисты государственного цирка РБ.



Оператор-постановщик картины – Иван Зимин. По словам режиссёра, он «классный и креативный». А его жена – линейный продюсер проекта. Ещё в большой и дружной команде есть художники Юрий Устинов и Ирина Акимова и креативный продюсер Людмила Доржиева. Музыку для «Коралловых бус» напишет молодой композитор из Бурятии, студент академии Гнесиных Лудуб Очиров.



Создатели игрового фильма «Коралловые бусы» () по мотивам народных бурятских сказок и легенд определились с исполнительницей одной из ролей. Её имя раскрыли в День работника культуры, который отмечался в России в субботу, 25 марта.Как выяснилось, в картине снимется Дарима Цырендондопова – известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ. Накануне она получила звание «Лидер культуры». Представителям этой сферы вручили государственные и ведомственные награды по итогам работы в 2022 году.- Уверены, эта роль в очередной раз восхитит поклонников многогранного таланта Даримы её актёрским и песенным исполнением, – отмечают создатели «Коралловых бус».