06 апреля

05 апреля

Популярное

Сыгравший в «Булаге» журналист снимется в бурятском фильме-сказке

Сыгравший в «Булаге» журналист снимется в бурятском фильме-сказке
Общество,  Фото:личная страница
Владимиру Ширапову досталась одна из главных ролей в «Коралловых бусах»

Наш земляк Владимир Ширапов известен в первую очередь как журналист, владелец собственной видеостудии «Yндэр» и автор многих нашумевших телепроектов. Он сыграл главную роль в драме «Булаг» Солбона Лыгденова (возрастное ограничение – 18+), которая вышла на широкие экраны ещё в 2013 году.

Потом Владимир получил эпизодическую роль в «Булаге-2» (6+) и одну из главных – в сериале «Маньячелло» (16+), который показывали на ТНТ в августе 2021-го. Принимал он участие и в съёмках сериала Waman (16+) от «1-2-3 Production».

А на днях стало известно, что Ширапов снимется в фильме «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам бурятских народных сказок и легенд. Правда, в кого именно он перевоплотится, создатели картины пока не раскрывают. В официальной группе во «ВКонтакте» жителям Бурятии предложили угадать, положительным или отрицательным будет его персонаж.

До первого съёмочного дня – 1 июня – осталось чуть меньше двух месяцев. Режиссёр фильма-сказки – Татьяна Мирошник – впервые побывала в Бурятии в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала.

В конце ноября Мирошник прилетела в республику со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров. Уже известно, что в проекте примут участие артисты государственного цирка РБ, а также известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ Дарима Цырендондопова и 20-летний студент колледжа Чайковского Амгалан Янданов
фильм кино

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сыгравший в «Булаге» журналист снимется в бурятском фильме-сказке
Сыгравший в «Булаге» журналист снимется в бурятском фильме-сказке
Общество, 06.04.2023
Владимиру Ширапову досталась одна из главных ролей в «Коралловых бусах» 
В Бурятии по-весеннему тепло
В Бурятии по-весеннему тепло
Общество, 06.04.2023
Воздух прогреется до +11 градусов 
В Чите посадят аллею Героев и заложат капсулу времени
В Чите посадят аллею Героев и заложат капсулу времени
Общество, 05.04.2023
Акции состоятся в рамках детского патриотического форума
В Монголии началось двухэтапное исследование снежных барсов
В Монголии началось двухэтапное исследование снежных барсов
Общество, 05.04.2023
Учёные изучат животных, являющихся добычей редкого хищника
В нацпарке в Бурятии открывается весенняя охота на птиц
В нацпарке в Бурятии открывается весенняя охота на птиц
Общество, 05.04.2023
Разрешения начнут выдавать с 12 апреля
Тренеру из Агинского округа присвоили звание «Заслуженного»
Тренеру из Агинского округа присвоили звание «Заслуженного»
Общество, 05.04.2023
Указ о присвоении подписал Владимир Путин
В Улан-Удэ споют молодые звезды бурятской оперы
В Улан-Удэ споют молодые звезды бурятской оперы
Общество, 05.04.2023
Выступят три талантливые солистки оперы Мария Балданова, Батчимэг Самбуу и Дина Санданова
В «Заповедном Прибайкалье» стало больше оленей
В «Заповедном Прибайкалье» стало больше оленей
Общество, 05.04.2023
Специалисты ООПТ подсчитали зверей и птиц
В Бурятии прошёл республиканский турнир по теннису
В Бурятии прошёл республиканский турнир по теннису
Общество, 05.04.2023
Соревнования провели в Кабанском районе
Участники СВО и жители ЛДНР получили от ЕР свыше 20 тысяч тонн гуманитарной помощи
Участники СВО и жители ЛДНР получили от ЕР свыше 20 тысяч тонн гуманитарной помощи
Общество, 05.04.2023
Ежедневно колонны грузовиков доставляют туда со всей России продукты, коробки с бытовой химией, предметами гигиены, одеждой, лекарствами
В Агинском округе супруги справили «бриллиантовую свадьбу
В Агинском округе супруги справили «бриллиантовую свадьбу
Общество, 05.04.2023
Две семейных юбилея отметили в районах Забайкалья
Матч хоккейных «звёзд» на Байкале проведут в следующем феврале
Матч хоккейных «звёзд» на Байкале проведут в следующем феврале
Общество, 05.04.2023
На них планируют также пригласить спортсменов из Белоруссии и Монголии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^