Владимиру Ширапову досталась одна из главных ролей в «Коралловых бусах»
Наш земляк Владимир Ширапов известен в первую очередь как журналист, владелец собственной видеостудии «Yндэр» и автор многих нашумевших телепроектов. Он сыграл главную роль в драме «Булаг» Солбона Лыгденова (возрастное ограничение – 18+), которая вышла на широкие экраны ещё в 2013 году.
Потом Владимир получил эпизодическую роль в «Булаге-2» (6+) и одну из главных – в сериале «Маньячелло» (16+), который показывали на ТНТ в августе 2021-го. Принимал он участие и в съёмках сериала Waman (16+) от «1-2-3 Production».
А на днях стало известно, что Ширапов снимется в фильме «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам бурятских народных сказок и легенд. Правда, в кого именно он перевоплотится, создатели картины пока не раскрывают. В официальной группе во «ВКонтакте» жителям Бурятии предложили угадать, положительным или отрицательным будет его персонаж.
До первого съёмочного дня – 1 июня – осталось чуть меньше двух месяцев. Режиссёр фильма-сказки – Татьяна Мирошник – впервые побывала в Бурятии в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала.
В конце ноября Мирошник прилетела в республику со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров. Уже известно, что в проекте примут участие артисты государственного цирка РБ, а также известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ Дарима Цырендондопова и 20-летний студент колледжа Чайковского Амгалан Янданов.
Сыгравший в «Булаге» журналист снимется в бурятском фильме-сказке
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