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Бурятская певица Бадма-Ханда Аюшеева во второй раз стала мамой

Бурятская певица Бадма-Ханда Аюшеева во второй раз стала мамой
Общество,  Фото:страница Бадма-Ханды
 У знаменитой певицы родился сын

У бурятской певицы Бадма-Ханды Аюшеевой родился сын. Радостной новостью она поделилась со своими подписчиками в социальной сети.

Бадма-Ханда рассказала, что перед родами провела генеральную уборку в квартире, наняв службу клининга. Всю беременность она наблюдалась в платной клинике.

Роды прошли спокойно и без осложнений, рассказала сама певица.

У Бадма-Ханды есть дочь от первого брака. С первым мужем они познакомились ещё в детстве, живя в китайском Шэнэхэне. В 2009 году певица вышла замуж за Принлая Дармаева, заслуженного врача России, кандидата медицинских наук.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году Бадма-Ханда Аюшеева участвовала во всероссийском музыкальном шоу «Новая звезда» (6+). Она покорила зрителей и судей, легко выйдя в финал. Но, к сожалению, главной приз получить не удалось. 

Певицу называют золотым голосом бурятского народа. Голос Бадма-Ханды сравнивают с журчанием горных рек, а манеру исполнения оценили критики со всего мира. Бадма-Ханда Аюшеева первая и пока единственная бурятская певица, которую пригласили выступить на одной из самых престижных концертных площадок мира – «Карнеги-Холл» в Нью-Йорке.
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