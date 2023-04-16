Улицу в центре Улан-Удэ закрыли для автомобилей и маршруток

На Ленина на полмесяца изменится движение транспорта
Накануне в столице Бурятии перекрыли участок дороги на улице Ленина. В пресс-службе городской администрации пояснили
: причина тому – обустройство ливневой канализации и сетей водоснабжения в рамках реконструкции здания театра «Ульгэр».
Из-за этого на две недели – до 30 апреля – изменится схема движения сразу 12-ти маршруток – № 2, 3, 3А, 15, 27, 27 «Первое поле», 33, 37, 77, 80, 82 и 95. Они будут объезжать закрытый участок по улицам Сухэ-Батора и Смолина и далее – по утверждённой схеме. На съезде к Арбату уже установили ограждения.
Как сообщал
«Байкал-Daily», масштабная реконструкция кукольного театра стартовала в феврале 2022 года. Здание на улице Ленина, 46 построили ещё в 1917-ом, а в 2017-ом его признали аварийным и закрыли. Реставрация должна завершиться во втором квартале 2024-го. Она обойдётся в 900 с лишним миллионов рублей.
На Ленина на полмесяца изменится движение транспорта
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