Улицу в центре Улан-Удэ закрыли для автомобилей и маршруток



Накануне в столице Бурятии перекрыли участок дороги на улице Ленина. В пресс-службе городской администрации Накануне в столице Бурятии перекрыли участок дороги на улице Ленина. В пресс-службе городской администрации пояснили : причина тому – обустройство ливневой канализации и сетей водоснабжения в рамках реконструкции здания театра «Ульгэр».



Из-за этого на две недели – до 30 апреля – изменится схема движения сразу 12-ти маршруток – № 2, 3, 3А, 15, 27, 27 «Первое поле», 33, 37, 77, 80, 82 и 95. Они будут объезжать закрытый участок по улицам Сухэ-Батора и Смолина и далее – по утверждённой схеме. На съезде к Арбату уже установили ограждения.







