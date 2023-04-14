В Улан-Удэ сразу дюжина маршруток перестанет заезжать на улицу Ленина

В центре города на две недели изменится движение транспорта
В Улан-Удэ с 15 по 30 апреля перекроют участок дороги на улице Ленина. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, причина тому – обустройство ливневой канализации и сетей водоснабжения в рамках реконструкции здания театра «Ульгэр».
Из-за этого на две недели изменится схема движения сразу 12-ти маршруток – № 2, 3, 3А, 15, 27, 27 «Первое поле», 33, 37, 77, 80, 82 и 95. Они будут объезжать закрытый участок по улицам Сухэ-Батора и Смолина и далее – по утверждённой схеме.
Масштабная реконструкция кукольного театра стартовала в феврале 2022 года. Здание на улице Ленина, 46 построили ещё в 1917-ом, а в 2017-ом его признали аварийным и закрыли. Реставрация должна завершиться во втором квартале 2024-го. Она обойдётся в 900 с лишним миллионов рублей.
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