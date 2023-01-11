Театру «Ульгэр» в столице Бурятии вернут первозданный вид

Здание будет таким же, как до пожара 93-летней давности









Сейчас в разгаре работы по армированию и бетонированию стен строящихся блоков и монтажу колонн в стены существующего здания. На объекте трудятся 45 человек, задействовано три единицы техники.







- Часть здания относится к статусу памятника культурного наследия, поэтому объект прошёл три экспертизы – техническую, экологическую и историко-культурную. Он будет отвечать всем современным требованиям, а жители и гости столицы смогут с удовольствием посещать именитый театр, – отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.







