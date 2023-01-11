Театру «Ульгэр» в столице Бурятии вернут первозданный вид

Здание будет таким же, как до пожара 93-летней давности
Сейчас в разгаре работы по армированию и бетонированию стен строящихся блоков и монтажу колонн в стены существующего здания. На объекте трудятся 45 человек, задействовано три единицы техники.
Строительно-монтажные работы должны завершиться в 2023 году, а окончание реконструкции запланировали во втором квартале 2024-го.
- Часть здания относится к статусу памятника культурного наследия, поэтому объект прошёл три экспертизы – техническую, экологическую и историко-культурную. Он будет отвечать всем современным требованиям, а жители и гости столицы смогут с удовольствием посещать именитый театр, – отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Основной архитектурной задачей при проектировании стало воссоздание прежнего облика здания. Оно должно выглядеть так же, как до пожара, случившегося в 1930 году. Рабочие уже разобрали часть постройки, не имеющую исторической ценности и не подлежащую реставрации. На её месте появятся четыре новых блока.
По словам первого замначальника управления капстроительства Бурятии Нимы Цыренова, работы идут по графику. Кукольный театр реконструируют в рамках национального проекта «Культура». Его преображение обойдётся в 900 с лишним миллионов рублей. Подрядчик – ООО «Буряпроектреставрация».
- На объекте смонтированы фундаменты четырёх блоков, заливаются стены двух блоков. Работы идут непрерывно, несмотря на минусовую температуру. Для этого используется противоморозная добавка. Кроме того, происходит постоянный прогрев бетона. На каждом этапе проверяется его прочность, – сообщил начальник участка Жамсаран Цырендоржиев.
До 2017 года в здании, помимо «Ульгэра», находился музей природы Бурятии. После реставрации останется только театр, площадь которого увеличится вдвое. Зрительный зал сможет вместить 200 человек. Кроме того, там будут новые гримёрные, подсобные помещения и репетиционные залы. Как сообщал ранее «Байкал-Daily», при реконструкции «Ульгэра» возникли трудности. Фундаменты оказались выше, чем были по проекту.