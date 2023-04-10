На вековой юбилей Республики Бурятия приедет Олег Газманов

Он станет хедлайнером концерта в честь праздничной даты









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В Бурятии готовятся к приезду известного 71-летнего российского певца и композитора, народного артиста РФ Олега Газманова. Его пригласили на праздничный концерт, посвящённый столетию республики – круглую дату она отмечает в этом году.На очередном правительственном брифинге 10 апреля министр культуры РБ Соелма Дагаева сообщила, что основное празднование продлится два дня – 2-3 июня. Газманов появится на площади Советов 3-го числа в 22:00.- Он приедет поздравить нас со столетием и выступит со своей замечательной программой «Вперёд, Россия», – заявила Соелма Дагаева.Перед этим там дадут концерт местные коллективы. Программа стартует в 20:00. А ещё в центре города состоится грандиозное световое шоу. На здании Росгеологии с помощью проекторов покажут историю Бурятии – от гуннских времён через средние века и революцию – до современности.Свой сотый день рождения Бурятия отметит 30 мая. Именно этого числа в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика, столицей которой стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР.