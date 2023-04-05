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Молодёжный центр Бурятии ищет волонтёров благоустройства

Молодёжный центр Бурятии ищет волонтёров благоустройства
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Нужна помощь неравнодушных людей для помощи при проведения онлайн-голосования

Молодёжный центр Бурятии приглашает жителей республики от 14 лет и старше принять участие в благоустройстве общественных пространства в качестве волонтёра.

- С 15 апреля по 30 мая жители Бурятии будут выбирать, какие парки скверы, улицы преобразить, где построить новые спортивные площадки или уложить пешеходные дорожки. Понадобится помощь волонтёров. Задача волонтёров - помочь нуждающимся разобраться с процессом онлайн-голосования. Специальные познания тут не нужны, каждый волонтёр проходит обучающий курс и подробный инструктаж, - сообщили в молодёжном центре Бурятии.

Чтобы присоединиться к команде волонтёров, нужно пройти регистрацию на сайте (https://dobro.ru/event/10333838).

Голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».


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