Молодёжный центр Бурятии ищет волонтёров благоустройства

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Нужна помощь неравнодушных людей для помощи при проведения онлайн-голосования



Молодёжный центр Бурятии приглашает жителей республики от 14 лет и старше принять участие в благоустройстве общественных пространства в качестве волонтёра.



- С 15 апреля по 30 мая жители Бурятии будут выбирать, какие парки скверы, улицы преобразить, где построить новые спортивные площадки или уложить пешеходные дорожки. Понадобится помощь волонтёров. Задача волонтёров - помочь нуждающимся разобраться с процессом онлайн-голосования. Специальные познания тут не нужны, каждый волонтёр проходит обучающий курс и подробный инструктаж, - сообщили в молодёжном центре Бурятии.



Чтобы присоединиться к команде волонтёров, нужно пройти регистрацию на сайте (https://dobro.ru/event/10333838).



Голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».





