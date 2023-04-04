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Бурятский общественник: Резюме «от дяди Баира» появилось ещё до прихода Цыренова

Бурятский общественник: Резюме «от дяди Баира» появилось ещё до прихода Цыренова
Общество,  Фото:t.me/proektrby

Чингис Болотов прояснил ситуацию

Жители Бурятии в социальных сетях комментируют уход на пенсию Баира Цыренова, который покинул пост руководителя администрации главы и правительства республики. На его место назначен исполняющий обязанности – Алдар Гулгенов, руководитель группы помощников (советников) главы Бурятии.

В соцсетях появился новый мем: бурятское резюме «Я от дяди Алдара». Его предложил «в свете последних событий» телеграм-канал Мать Бурятия по аналогии с популярным в последние годы выражением и текстом резюме «от дяди Баира». Многие думали, что оно было связано как раз с прежним руководителем администрации главы Бурятии.

Чингис Болотов, долгие годы возглавлявший КВН-движение Бурятии, пояснил «Байкал-Daily», что это не совсем так:

- Баир Дашиевич меня в шутку обвинял, что это я его подкалывал. Но этот перефраз пришёл к нам раньше с Кавказа. Можно сказать, что его стырили. На Кавказе было «Я от дяди Бексолта».

Лет пять-семь назад в интернете также были распространены другие кавказские, а также татарские («Я племянник Марата Алмазовича»), казахские («Я от Баке») и прочие резюме.

Приживётся ли «Я от дяди Алдара» с намёком на блат и семейственность при назначении на разные должности в Бурятии, покажет только время.

КВН интернет мемы

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