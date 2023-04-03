Баир Цыренов покинул пост руководителя администрации главы Бурятии

Теперь он будет курировать избирательные кампании
66-летний Баир Цыренов уволился с поста зампреда правительства – руководителя администрации главы и правительства Бурятии. В этой должности он трудился почти шесть лет.
Соответствующий указ глава Бурятии Алексей Цыденов подписал 30 марта.
«Принять отставку члена правительства Бурятии Цыренова Баира Дашиевича на основании личного заявления, расторгнуть трудовой договор в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77, статьей 80 Трудового кодекса РФ (в связи с выходом на пенсию) и уволить 3 апреля 2023 года», - говорится в указе.
Алексей Цыденов поблагодарил Баира Цыренова, назвав его работу «плодотворной».
- Все эти годы нашей совместной работы были непростыми для республики и всей страны. В целом результат работы администрации хороший. За это спасибо Баиру Дашиевичу и всем коллегам. Работать можно только командой, только когда все нацелены на один результат. Но мы не прощаемся. В другом статусе, но Баир Дашиевич будет курировать работу, касающуюся избирательных кампаний, сосредоточит на этом свои силы, время и опыт. Далеко не уходит, так что будем работать вместе в рамках избирательных кампаний. Все полномочия и ответственность в этом направлении остаются за ним, - отметил Алексей Цыденов.
- Я с лёгким сердцем покидаю свой пост. Благодарен Алексею Самбуевичу за оказанное доверие. Было много проделано. И впереди у команды нлавы Бурятии много новых и ответственных задач. Уверен, с ними команда справится, - отметил Баир Цыренов.
Справка:
Баир Цыренов родился 18 апреля 1956 года в селе Оронгой Улан-Удэнского района Бурятской АССР. В 1979 году окончил Уральский государственный университет по специальности «философия».
Трудовую деятельность начал в 1977 году слесарем-сантехником домоуправления Союзного монтажного треста «Уралэнергомонтаж».
С 1978 по 1980 годы работал лектором Бурятского обкома ВЛКСМ. В 1980 году назначен секретарем Железнодорожного райкома комсомола, в 1982 году – секретарем Улан-Удэнского горкома ВЛКСМ. С 1984 по 1988 годы был инструктором отдела пропаганды и агитации Улан-Удэнского горкома КПСС. С 1988 по 1989 занимал должность заместителя заведующего организационным отделом Улан-Удэнского горкома КПСС. С конца 1988 года по сентябрь 1989 года являлся аспирантом 1 курса Академии общественных наук при ЦК КПСС, с 1989 по 1991 годы - аспирантом 3 курса Российской Академии Управления.
С 1992 по 2001 годы работал в постоянном представительстве Бурятии при президенте РФ, где дошёл до должности заместителя председателя представительства.
С 2001 по 2003 годы был помощником члена Совета Федерации от Бурятии Владимира Агалова, в 2004 году - помощник члена Совета Федерации от Бурятии Виталия Малкина.
С 2005 по 2010 гг - заместитель генерального директора корпорации «Металлы Восточной Сибири».
С 2010 по 2012 гг – директор дирекции международных, региональных и общественных связей ИФК «Метрополь».
С 2012 по 2017 гг – директор по региональной деятельности ИФК «Метрополь», руководитель представительства ИФК «Метрополь» в Бурятии.
С 20013 по 2017 годы также являлся депутатом Народного Хурала.
В 2017 году был назначен заместителем председателя правительства – руководителем администрации главы и правительства Бурятии.
Имеет награды и поощрения: медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 год), золотой почётный нагрудный знак Республики Бурятия «Россия Бурятия 350 лет» (2011 г.), юбилейная медаль «90 лет Республике Бурятия» (2013 г.), почетная грамота Народного Хурала (2016 г.), почетный знак Народного Хурала Республики Бурятия «За заслуги в развитии парламентаризма и совершенствования законодательства Республики Бурятия» (2019 г.)
Женат, имеет четверо детей.
Баир Цыренов покинул пост руководителя администрации главы Бурятии
Власть, Фото:
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