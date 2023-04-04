Администрацию главы Бурятии возглавил Алдар Гулгенов

Последние годы он трудился первым помощником главы
Исполняющим обязанности зампреда правительства Бурятии – руководителя администрации главы и правительства назначен 43-летний Алдар Гулгенов. Прежде он занимал пост руководителя группы помощников (советников) – первого помощника главы республики.
3 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов представил нового руководителя коллективу.
- Представляю вам Алдара Цыденжаповича, которому доверил такой непростой пост. Безусловно, ему ещё необходимо пройти согласование в Хурале. Но уверен, что он пройдёт. Хочу пожелать удачи, принять все достойное от Баира Дашиевича Цыренова, и также достойно нести этот груз, - отметил Алексей Цыденов.
С 4 апреля до утверждения кандидатуры в Народном Хурале Алдар Гулгенов будет исполняющим обязанности руководителя администрации.
- Спасибо большое, Алексей Самбуевич! Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать это доверие. А коллективу хотел сказать, что мы все друг друга знаем давно, поэтому времени на раскачку нам не потребуется. Продолжим работать также интенсивно, а по некоторым направлениям еще интенсивнее, - подчеркнул Алдар Гулгенов.
Как сообщал «Байкал-Daily», пост руководителя администрации главы Бурятии освободился после ухода Баира Цыренова в связи с выходом на пенсию. Теперь он будет курировать избирательные кампании в республике.
Справка:
Алдар Гулгенов родился 9 октября 1979 года в Улан-Удэ. В 2001 году окончил юридический факультет Бурятского госуниверситета.
Трудовой путь начал в качестве юриста в ООО «Икат-плюс». С 2001 по 2003 трудился ассистентом кафедры уголовного права и процесса, старшим преподавателем кафедры уголовного права и процесса БГУ.
2002-2003 гг. - заместитель директора юридического колледжа Бурятского государственного университета. А после – заместитель декана юридического факультета по воспитательной работе.
С 2004 по 2008 работал юристом в ООО «Русская юридическая компания «Холдинг-Финанс». В 2008-2009 годы также юристом в республиканском агентства по физической культуре и спорту.
В 2009 году перешёл на работу в администрацию главы и правительства Бурятии. До 2014 года работал консультантом в комитете по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов. В 2014-2016 гг. – заместитель председателя комитета специальных программ – начальник отдела по антитеррористической деятельности, взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного управления администрации.
В 2016 году стал советником главы Бурятии, а с 2018-го – руководитель группы помощников (советников) – первый помощник главы Бурятии.
Награждён почётной грамотой Республики Бурятия в 2017 году, в 2021 году - медалью министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества», в 2022-м– почётной грамотой министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Женат, трое детей
Администрацию главы Бурятии возглавил Алдар Гулгенов
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