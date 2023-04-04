04 апреля

03 апреля

Популярное

Администрацию главы Бурятии возглавил Алдар Гулгенов

Администрацию главы Бурятии возглавил Алдар Гулгенов
Власть,  Фото:сайт правительства Бурятии
Последние годы он трудился первым помощником главы

Исполняющим обязанности зампреда правительства Бурятии – руководителя администрации главы и правительства назначен 43-летний Алдар Гулгенов. Прежде он занимал пост руководителя группы помощников (советников) – первого помощника главы республики.

3 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов представил нового руководителя коллективу.

- Представляю вам Алдара Цыденжаповича, которому доверил такой непростой пост. Безусловно, ему ещё необходимо пройти согласование в Хурале. Но уверен, что он пройдёт. Хочу пожелать удачи, принять все достойное от Баира Дашиевича Цыренова, и также достойно нести этот груз, - отметил Алексей Цыденов.

С 4 апреля до утверждения кандидатуры в Народном Хурале Алдар Гулгенов будет исполняющим обязанности руководителя администрации.

- Спасибо большое, Алексей Самбуевич! Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать это доверие. А коллективу хотел сказать, что мы все друг друга знаем давно, поэтому времени на раскачку нам не потребуется. Продолжим работать также интенсивно, а по некоторым направлениям еще интенсивнее, - подчеркнул Алдар Гулгенов.

Как сообщал «Байкал-Daily», пост руководителя администрации главы Бурятии освободился после ухода Баира Цыренова в связи с выходом на пенсию. Теперь он будет курировать избирательные кампании в республике.

Справка:

Алдар Гулгенов родился 9 октября 1979 года в Улан-Удэ. В 2001 году окончил юридический факультет Бурятского госуниверситета.

Трудовой путь начал в качестве юриста в ООО «Икат-плюс». С 2001 по 2003 трудился ассистентом кафедры уголовного права и процесса, старшим преподавателем кафедры уголовного права и процесса БГУ.

2002-2003 гг. - заместитель директора юридического колледжа Бурятского государственного университета. А после – заместитель декана юридического факультета по воспитательной работе.

С 2004 по 2008 работал юристом в ООО «Русская юридическая компания «Холдинг-Финанс». В 2008-2009 годы также юристом в республиканском агентства по физической культуре и спорту.

В 2009 году перешёл на работу в администрацию главы и правительства Бурятии. До 2014 года работал консультантом в комитете по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов. В 2014-2016 гг. – заместитель председателя комитета специальных программ – начальник отдела по антитеррористической деятельности, взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного управления администрации.

В 2016 году стал советником главы Бурятии, а с 2018-го – руководитель группы помощников (советников) – первый помощник главы Бурятии.

Награждён почётной грамотой Республики Бурятия в 2017 году, в 2021 году - медалью министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества», в 2022-м– почётной грамотой министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Женат, трое детей
назначение правительство Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Администрацию главы Бурятии возглавил Алдар Гулгенов
Администрацию главы Бурятии возглавил Алдар Гулгенов
Власть, 04.04.2023
Последние годы он трудился первым помощником главы
В Бурятии выявили нарушения со сроками по дальневосточному гектару
В Бурятии выявили нарушения со сроками по дальневосточному гектару
Власть, 03.04.2023
Это обнаружили в ходе прокурорской проверки
Глава Бурятии показал по итогам марта умеренный рост
Глава Бурятии показал по итогам марта умеренный рост
Власть, 03.04.2023
«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов
Баир Цыренов покинул пост руководителя администрации главы Бурятии
Баир Цыренов покинул пост руководителя администрации главы Бурятии
Власть, 03.04.2023
Теперь он будет курировать избирательные кампании
Депутат Госдумы от Бурятии рассказал об угнетении россиянок
Депутат Госдумы от Бурятии рассказал об угнетении россиянок
Власть, 03.04.2023
Николай Будуев заявил, что они зарабатывают на треть меньше мужчин
В Иркутской области осуждена глава одного из сельских поселений
В Иркутской области осуждена глава одного из сельских поселений
Власть, 01.04.2023
Суд приговорил её к условному лишению свободы 
В Бурятии освободилось кресло министра строительства
В Бурятии освободилось кресло министра строительства
Власть, 30.03.2023
Николай Рузавин занимал этот пост почти восемь лет
В Бурятию приедет комитет по туризму Госдумы РФ
В Бурятию приедет комитет по туризму Госдумы РФ
Власть, 29.03.2023
Делегация примет участие в круглом столе
Путин наградил Хамбо Ламу орденом Почёта
Путин наградил Хамбо Ламу орденом Почёта
Власть, 28.03.2023
Указ президента подписан 27 марта
Зампред правительства Бурятии нацелился на кресло депутата Хурала
Зампред правительства Бурятии нацелился на кресло депутата Хурала
Власть, 28.03.2023
Пётр Мордовской планирует выдвигаться от «Единой России»
Зампред правительства Бурятии раскритиковал качество федеральной трассы
Зампред правительства Бурятии раскритиковал качество федеральной трассы
Власть, 28.03.2023
«Сложно проехать, везде ямы», - заявил Евгений Луковников
В Бурятии жители двух районов остались без субсидий по вине властей
В Бурятии жители двух районов остались без субсидий по вине властей
Власть, 28.03.2023
Власти не внесли необходимые сведения в специальную систему
Губернатор Забайкалья: «Будут срывы по пожарам – будут уголовные дела»
Губернатор Забайкалья: «Будут срывы по пожарам – будут уголовные дела»
Власть, 28.03.2023
Губернатор Осипов потребовал от глав районов ежечасно контролировать ситуацию с пожарами
Бурятия ждёт визитов федеральных чиновников
Бурятия ждёт визитов федеральных чиновников
Власть, 27.03.2023
По словам руководителя региона, республика остаётся в плюсе от таких встреч

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^