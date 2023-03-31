Одну из главных ролей в бурятском фильме-сказке сыграет четверокурсник





«Коралловые бусы» для нашего земляка – первый опыт в кино О кастинге молодой человек узнал ещё за два месяца до того дня, как сам решил принять в нём участие.



- Это был вечер. Я со своими братьями и сёстрами находился в аэропорту «Домодедово». В Москву мы прилетели после отдыха в другой стране. Позвонила мама и сказала, что меня зовут на кастинг, поэтому нужно будет после посадки (самолёта) сразу поехать в Кырен. Честно, я не принял всё это всерьёз. Думал, что меня точно не выберут, ведь у нас в республике столько талантливых ребят, – вспоминает Амгалан.



Перед отбором он, по собственном уже признанию, немного волновался, но поставил перед собой задачу «выложиться на все 200%». Студенту очень понравился сюжет фильма, но ещё больше – герой, которого ему предстоит сыграть.



- Я каждый день думаю, как лучше его раскрыть и репетирую перед зеркалом. В целом от участия в фильме жду чего-то нового, с чем ещё не сталкивался в жизни, – отмечает Янданов.



Авторы картины говорят, что у Амгалана очень хороший голос и его вокальным данным обязательно найдут применение. «Волшебных историй, объединённых в одну, несколько, а это значит, что только одним главным героем здесь не обойтись», – добавили они.









Режиссёр картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в Бурятии в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября Мирошник прилетела в республику со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров. Уже известно, что в проекте примут участие артисты государственного цирка РБ.

В фильме снимется и Дарима Цырендондопова – известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых Сил РФ.Режиссёр картины – Татьяна Мирошник – впервые побывала в Бурятии в 2020 году, когда снимала здесь документалку «Дети Бурятии» (0+). Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября Мирошник прилетела в республику со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров. Уже известно, что в проекте примут участие артисты государственного цирка РБ.











Одна из главных ролей в фильме «Коралловые бусы» () по мотивам бурятских народных сказок и легенд досталась уроженцу Тункинского района Амгалану Янданову. Об этом сообщили в соцсетях создатели картины, съёмки которой начнутся через два месяца – 1 июня.Авторы проекта рассказали: всех актёров на главные роли уже утвердили. Двадцатилетний Амгалан Янданов – учащийся четвёртого курса колледжа искусств имени П. И. Чайковского. Специальность, которую он выбрал – сольное и хоровое народное пение.Амгалан окончил Торскую СОШ. Он с самого детства активно участвовал в различных мероприятиях межрегионального и международного уровня, представлял республику и родной колледж на конкурсах и фестивалях в Москве, Махачкале, Самаре, Чите и других российских городах. А на недавнем концерте в честь Сагаалгана получил государственную премию Бурятии.