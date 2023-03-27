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«Рассекретившая» Анфису Чехову бурятская красавица ответила хейтерам

«Рассекретившая» Анфису Чехову бурятская красавица ответила хейтерам
Общество,  Фото:личная страница Натальи Дашиевой
Она рассказала, зачем на самом деле отправилась на съёмки для бренда известной телеведущей

Неделю назад уроженка Агинского бурятского округа Наталья Дашиева (Бадмаева), которая летом 2021-го принимала участие в фотосессии для бренда одежды «By. Che» от Анфисы Чеховой, решила «раскрыть все карты» насчёт известной российской телеведущей. Девушка рассказала подробности тех съёмок и заявила: ей от этого было «ни горячо, ни холодно».

- Если вы думаете, что бренд Анфисы каким-то образом помог мне в реализации себя, то далеко ошибаетесь. Как развивалась до этого момента самостоятельно, так и продолжают делать это по сей день. Лицом её (Чеховой) бренда я никогда не была, не являюсь и тем более не буду. Мы не заключали контракт. То есть человек на публику показал своё актёрство – не более, – разоткровенничалась Наталья в соцсетях.

По её мнению, теледива просто хотела сгладить громкий скандал, разгоревшийся из-за неосторожной фразы о жительницах Бурятии. После этого заявления на агинскую красавицу обрушилась настоящая волна хейта. Подписчики начали интересоваться, зачем она вообще «поехала туда унижаться», а некоторые даже назвали девушку лгуньей. Ей пришлось опубликовать ещё один пост.

 

- Я была готова к большому количеству хейта в мою сторону, но увидела такие неосмысленные комментарии и не могу закрыть на это глаза, – призналась Наталья. – Достаточно и высказываний вроде «Продалась Анфисе». Было бы кому! Читаю подобное и мне становится смешно. Повторю ещё раз – абсолютно все финансовые затраты были за мой счёт. Возможно, те, кто оставляет подобные комментарии, просто-напросто не умеют отстаивать свою позицию – а это, на минуточку, самое важное. Легко сидеть и умничать по ту сторону экрана. И ещё очень интересно предположение о том, что я – лгунья. Каким образом я вдруг ей оказалась? За эти два года мне не пришло ни одного хотя бы уведомления от бренда (имеется в виду от «By. Che» – прим.).

По словам Дашиевой, «контрактом это не назовёшь». Она добавила, что рассеяла ошибочное суждение о бурятских женщинах, снявшись в фотосессии.

- Я не снималась ню или топлес – все видели только скромность, изящность и утончённость, – подчеркнула Наталья. – И это – не позор. Позор – вам, тем, кто при первой же возможности готов закидать камнями своего соотечественника. Где наша сплочённость? Забыли об этом термине? Мы – сильный и сплочённый народ, мощный и непрогибаемый, добрый и справедливый. 

Летом 2021-го во время первого выпуска шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» (16+), которую Чехова ведёт вместе с Авророй, знаменитость рассказала, как врач-косметолог вкачал ей литр гиалуронки, и она, мол, «стала бурятской женщиной», а потом «два месяца не могла смотреть на своё отражение».

Этот фрагмент мгновенно разлетелся по местным пабликам. Жительницы и уроженки республики, естественно, обиделись, обвинили теледиву в национализме и потребовали извинений. Затравленная Анфиса записала видеообращение, в котором призналась, что из-за переживаний не спала всю ночь. А позже выложила ещё одно видео, в котором опять попыталась реабилитироваться перед нашими землячками. 
соцсети скандал

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