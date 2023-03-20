20 марта

19 марта

Популярное

Бурятская красавица рассказала всю правду о съёмках для бренда Анфисы Чеховой

Бурятская красавица рассказала всю правду о съёмках для бренда Анфисы Чеховой
Общество, 
Она заявила, что теледива показала своё актёрство и просто хотела сгладить конфликт

Летом 2021-го уроженка  Агинского бурятского округа Наталья Дашиева (Бадмаева) приняла участие в фотосессии для бренда одежды «By. Che» от Анфисы Чеховой. А почти два года спустя она решила – как сама выразилась в соцсетях – «раскрыть все карты» насчёт известной российской телеведущей. 

- Я до сих пор встречаю на каждом углу людей, которые умудряются как-то задеть меня, задают миллион вопросов, расспрашивают, что и как. Персоны, которым так сильно интересна моя жизнь, будьте проще. Перестаньте обладать невероятным любопытством. Именно этот случай вообще того не стоит, – написала Наталья в соцсетях. – Если вы думаете, что бренд Анфисы каким-то образом помог мне в реализации себя, то вы далеко ошибаетесь. От одной этой съёмки мне ни горячо, ни холодно. Я как развивалась до этого момента самостоятельно, так и продолжают делать это по сей день. Лицом её (Чеховой) бренда я никогда не была, не являюсь и тем более не буду. Мы не заключали контракт. То есть человек на публику показал своё актёрство – не более.

По словам девушки, она всё оплачивала сама – начиная со всяких мелочей и до поездки на съёмки.

- Признаюсь честно: на них я тоже «включала актрису». Но, естественно, были и радостные моменты, были настоящие эмоции по поводу того, что из 500 конкурсанток выбрали именно меня, – призналась Дашиева. – В человеке не было никакой искренности. Воспользовавшись моментом, она просто захотела сгладить конфликт. Вот и всё. Я рассказала только треть всей ситуации. Поэтому тема закрыта. Надеюсь на понимание и порядочность.

На съёмки для бренда Чеховой красавица из Аги попала после громкого скандала. Он разгорелся из-за неосторожной фразы о жительницах Бурятии. Звезда обронила её во время первого выпуска шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» (16+), которую ведёт вместе с Авророй. Тогда знаменитость рассказала, как врач-косметолог вкачал ей литр гиалуронки, и она, мол, «стала бурятской женщиной», а потом «два месяца не могла смотреть на своё отражение».

Этот фрагмент мгновенно разлетелся по местным пабликам. Жительницы и уроженки республики, естественно, обиделись, обвинили теледиву в национализме и потребовали извинений. Затравленная Анфиса записала видеообращение, в котором призналась, что из-за переживаний не спала всю ночь. А позже выложила ещё одно видео, в котором опять попыталась реабилитироваться перед нашими землячками. 
соцсети скандал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отремонтируют мост, связывающий Харгану с «большой землёй»
В Бурятии отремонтируют мост, связывающий Харгану с «большой землёй»
Общество, 20.03.2023
Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии
В Улан-Удэ почти сотню животных лишили шансов на потомство
В Улан-Удэ почти сотню животных лишили шансов на потомство
Общество, 20.03.2023
Собакам и кошкам сделали стерилизацию
В Бурятии провели антитеррористическое учение «Гроза»
В Бурятии провели антитеррористическое учение «Гроза»
Общество, 20.03.2023
Согласно учению, произошло вооружённое нападение на здание районной администрации
В небе над Улан-Удэ заметили «НЛО»
В небе над Улан-Удэ заметили «НЛО»
Общество, 20.03.2023
Горожане обсуждают в соцсетях летающую тарелку на Шишковке
Бермудский треугольник: На окраине Улан-Удэ множатся беспризорные кошки
Бермудский треугольник: На окраине Улан-Удэ множатся беспризорные кошки
Общество, 20.03.2023
Животных без конца подкидывают на станцию Дивизионная
Бурятская красавица рассказала всю правду о съёмках для бренда Анфисы Чеховой
Бурятская красавица рассказала всю правду о съёмках для бренда Анфисы Чеховой
Общество, 20.03.2023
Она заявила, что теледива показала своё актёрство и просто  хотела сгладить конфликт
В Бурятии жители райцентра недовольны ремонтом улиц
В Бурятии жители райцентра недовольны ремонтом улиц
Общество, 20.03.2023
Возмущённые сельчане даже пригрозили дойти до главы республики 
На льду Байкала в Бурятии появилась огромная трещина
На льду Байкала в Бурятии появилась огромная трещина
Общество, 20.03.2023
Её протяжённость достигает несколько километров
В Улан-Удэ наказывают водителей за незаконную парковку на местах для инвалидов
В Улан-Удэ наказывают водителей за незаконную парковку на местах для инвалидов
Общество, 20.03.2023
Автомобилисты освобождают парковочное место только при виде сотрудников ГИБДД
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать опоры освещения
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать опоры освещения
Общество, 20.03.2023
«Горсвет» и колония заключили контракт 
По Бурятии местами снег
По Бурятии местами снег
Общество, 20.03.2023
Ветер ночью восточный 5-10, днём с переходом на северо-западный 8-13, в отдельных районах до 17-22 м/с
В Бурятии прошёл турнир для юных рыбаков
В Бурятии прошёл турнир для юных рыбаков
Общество, 19.03.2023
Победитель рыбалки получил квадроцикл
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды
Общество, 19.03.2023
20-21 марта ожидается усиление ветра до 15-22 м/с, с последующим понижением температуры на 10 и более градусов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^