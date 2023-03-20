Бурятская красавица рассказала всю правду о съёмках для бренда Анфисы Чеховой

Она заявила, что теледива показала своё актёрство и просто хотела сгладить конфликт
- Я до сих пор встречаю на каждом углу людей, которые умудряются как-то задеть меня, задают миллион вопросов, расспрашивают, что и как. Персоны, которым так сильно интересна моя жизнь, будьте проще. Перестаньте обладать невероятным любопытством. Именно этот случай вообще того не стоит, – написала Наталья в соцсетях. – Если вы думаете, что бренд Анфисы каким-то образом помог мне в реализации себя, то вы далеко ошибаетесь. От одной этой съёмки мне ни горячо, ни холодно. Я как развивалась до этого момента самостоятельно, так и продолжают делать это по сей день. Лицом её (Чеховой) бренда я никогда не была, не являюсь и тем более не буду. Мы не заключали контракт. То есть человек на публику показал своё актёрство – не более.
По словам девушки, она всё оплачивала сама – начиная со всяких мелочей и до поездки на съёмки.
- Признаюсь честно: на них я тоже «включала актрису». Но, естественно, были и радостные моменты, были настоящие эмоции по поводу того, что из 500 конкурсанток выбрали именно меня, – призналась Дашиева. – В человеке не было никакой искренности. Воспользовавшись моментом, она просто захотела сгладить конфликт. Вот и всё. Я рассказала только треть всей ситуации. Поэтому тема закрыта. Надеюсь на понимание и порядочность.
На съёмки для бренда Чеховой красавица из Аги попала после громкого скандала. Он разгорелся из-за неосторожной фразы о жительницах Бурятии. Звезда обронила её во время первого выпуска шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» (16+), которую ведёт вместе с Авророй. Тогда знаменитость рассказала, как врач-косметолог вкачал ей литр гиалуронки, и она, мол, «стала бурятской женщиной», а потом «два месяца не могла смотреть на своё отражение».
Этот фрагмент мгновенно разлетелся по местным пабликам. Жительницы и уроженки республики, естественно, обиделись, обвинили теледиву в национализме и потребовали извинений. Затравленная Анфиса записала видеообращение, в котором призналась, что из-за переживаний не спала всю ночь. А позже выложила ещё одно видео, в котором опять попыталась реабилитироваться перед нашими землячками.
Этот фрагмент мгновенно разлетелся по местным пабликам. Жительницы и уроженки республики, естественно, обиделись, обвинили теледиву в национализме и потребовали извинений. Затравленная Анфиса записала видеообращение, в котором призналась, что из-за переживаний не спала всю ночь. А позже выложила ещё одно видео, в котором опять попыталась реабилитироваться перед нашими землячками.