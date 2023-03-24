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Детские театры Бурятии соберутся на фестиваль

Детские театры Бурятии соберутся на фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Театральные коллективы и студии республики встретятся в Новоселенгинске

В этом году в Бурятии республиканский детский театральный фестиваль-конкурс «Алтан Хайша – Золотые ножницы» соберёт театральные коллективы и студии из разных уголков региона в посёлке Новоселенгинск. Сотни детей: артистов и зрителей самого разного возраста примут участие в фестивале.

30 марта в Новоселенгинском доме культуры состоятся показы фестиваля. Юные артисты – финалисты представят театральные постановки в разных жанрах.

Откроют показ «хозяева» – образцовый театр кукол «Родничок» центра по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту г. Гусиноозёрска. Они покажут спектакль-сказку «Звёздочка» (0+). Из Баргузинского района приедет образцовый театр «Одон» Баянгольского дома культуры. Он представит спектакль-легенду «Ангара и Енисей» (6+) по мотивам бурятского фольклора.

Чтецы Кижингинского района продекламируют стихи на русском и бурятском языках, а театральная студия «Номин» Бурятского лицея-интерната г. Улан-Удэ покажет литературный спектакль «Агууехэ эхэ» (6+). Юные артисты театрального коллектива «Фантазёры» культурно-досугового центра «Гармония» Джидинского района сыграют трогательную постановку «Я не хочу умирать» (12+). Её премьера имела большой успех в прошлом году. Любимую сказку всех детей мира писателя Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес» (6+) покажет театр эстрады «Без границ» дома культуры «Забайкальский» г. Улан-Удэ.

В заключении показов спектаклей состоится торжественная церемония награждения призёров. Юные артисты получат свои первые награды за лучшее исполнение ролей, жюри отметит режиссёров и лучшие спектакли. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия фестиваль театр дети Селенгинский район

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