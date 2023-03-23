В Бурятии посчитали диких кабанов

Общая протяжённость маршрутов составила более 1000 км



В Бурятии проведены совместные мероприятия государственных инспекторов управления Россельхознадзора и Бурприроднадзора по зимнему маршрутному учёту дикого кабана. Работы проводились в Заиграевском, Тарбагатайском, Бичурском, Джидинском, Прибайкальском и Кижингинском районах республики.



- Общая протяжённость маршрутов составила более 1000 км, произведён учёт следов дикого кабана на территориях общедоступных охотничьих угодий. Трупов павших животных не обнаружено. Результаты учёта на территории шести районов, характеризующие плотность дикого кабана, будут опубликованы весной 2023 года, - сообщили в пресс-службе управления.



Мероприятия направлены на недопущение возникновения, заноса африканской чумы свиней (АЧС) и дальнейшего распространения по территории Бурятии.



Так, по информации официального сайта Россельхознадзора, по состоянию на 21 марта 2023 года в России зарегистрировано 35 активных вспышек АЧС, среди них вспышки среди домашних свиней - 14, среди диких кабанов - 21.



Африканская чума свиней — особо опасная высоко контагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью смертности заражённых животных и высоким экономическим ущербом. На сегодняшний день ветеринарных препаратов для профилактики и лечения свиней от этой болезни не разработаны. Вирус африканской чумы свиней чрезвычайно устойчив во внешней среде и сохраняется в почве до 112 дней, сыром мясе до 188 дней, копчёном мясе до 150 дней. Африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья людей.



