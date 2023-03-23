23 марта

22 марта

Популярное

В Бурятии посчитали диких кабанов

В Бурятии посчитали диких кабанов
Общество,  Фото:pixabay.com.
Общая протяжённость маршрутов составила более 1000 км

В Бурятии проведены совместные мероприятия государственных инспекторов управления Россельхознадзора и Бурприроднадзора по зимнему маршрутному учёту дикого кабана. Работы проводились в Заиграевском, Тарбагатайском, Бичурском, Джидинском, Прибайкальском и Кижингинском районах республики.

- Общая протяжённость маршрутов составила более 1000 км, произведён учёт следов дикого кабана на территориях общедоступных охотничьих угодий. Трупов павших животных не обнаружено. Результаты учёта на территории шести районов, характеризующие плотность дикого кабана, будут опубликованы весной 2023 года, - сообщили в пресс-службе управления.

Мероприятия направлены на недопущение возникновения, заноса африканской чумы свиней (АЧС) и дальнейшего распространения по территории Бурятии.

Так, по информации официального сайта Россельхознадзора, по состоянию на 21 марта 2023 года в России зарегистрировано 35 активных вспышек АЧС, среди них вспышки среди домашних свиней - 14, среди диких кабанов - 21.

Африканская чума свиней — особо опасная высоко контагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью смертности заражённых животных и высоким экономическим ущербом. На сегодняшний день ветеринарных препаратов для профилактики и лечения свиней от этой болезни не разработаны. Вирус африканской чумы свиней чрезвычайно устойчив во внешней среде и сохраняется в почве до 112 дней, сыром мясе до 188 дней, копчёном мясе до 150 дней. Африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья людей.

Россельхознадзор Бурприроднадзор дикие животные кабаны

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии посчитали диких кабанов
В Бурятии посчитали диких кабанов
Общество, 23.03.2023
Общая протяжённость маршрутов составила более 1000 км
В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы
В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы
Общество, 23.03.2023
В мероприятии участвовали около 30 осуждённых
В Улан-Удэ определились с местом проведения «Российского Азимута»
В Улан-Удэ определились с местом проведения «Российского Азимута»
Общество, 23.03.2023
Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке
В оставшемся без нормальных дорог микрорайоне Улан-Удэ выявили захват земель
В оставшемся без нормальных дорог микрорайоне Улан-Удэ выявили захват земель
Общество, 23.03.2023
Общественники обвинили городских чиновников в бездействии
Возле будущей круговой развязки в Улан-Удэ вырубили деревья
Возле будущей круговой развязки в Улан-Удэ вырубили деревья
Общество, 23.03.2023
Сейчас там вовсю готовятся к масштабному переустройству сетей
Забайкальских курильщиков ещё сильнее ограничили в правах
Забайкальских курильщиков ещё сильнее ограничили в правах
Общество, 23.03.2023

Теперь им запрещено курить в парка и на остановках

В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
Общество, 23.03.2023
Отлавливать бродячих животных там будут весь день
Уроженец Бурятии в 63 года отправился добровольцем на СВО
Уроженец Бурятии в 63 года отправился добровольцем на СВО
Общество, 23.03.2023
Мужчина решился на этот поступок после гибели односельчанина
В Улан-Удэ покажут фильм о старообрядцах «Тарбагатай. Дорогами любви»
В Улан-Удэ покажут фильм о старообрядцах «Тарбагатай. Дорогами любви»
Общество, 22.03.2023
Фильм снят по мотивам семейной саги Ольги Шейпак «Тарбагатай»
В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом врач назвала главные условия заражения
В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом врач назвала главные условия заражения
Общество, 22.03.2023
При единичном контакте с больным туберкулёзом не заболевают
В Бурятии резко «скакнула» заболеваемость коронавирусом
В Бурятии резко «скакнула» заболеваемость коронавирусом
Общество, 22.03.2023
За последние сутки она увеличилась втрое

В Улан-Удэ школьников сводили на экскурсию в пожарную часть
В Улан-Удэ школьников сводили на экскурсию в пожарную часть
Общество, 22.03.2023
Сотрудники МЧС показали пожарную технику и провели лекцию о правилах безопасности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^