Согласованы тарифы на полёты по семи социально значимым направлениям
В Забайкальском крае авиакомпания «Аэросервис» планирует возобновить полётную программу по внутрирегиональным маршрутам уже с апреля этого года.
- Уже рассчитаны и согласованы тарифы на полёты по семи социально значимым направлениям. Жители края с апреля снова смогут улететь в Тунгокочен, Юмурчен, Усугли, Красный Чикой, Мензу, Кыру и Краснокаменск, - рассказал и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья Алдар Бальжиров.
В настоящее время компания-перевозчик находится в стадии заключения договора аренды на взлётные площадки. Планируется, что процедура будет завершена в апреле и после этого полёты возобновят в полном объёме.
Напомним, тарифы, рассчитанные специалистами региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края на внутренние авиаперевозки, останутся для жителей края на прежнем уровне. Поскольку билеты являются субсидированными, часть их стоимости оплачивается из бюджета Забайкальского края. На эти цели в 2023 году предусмотрено 75 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
В Забайкалье авиарейсы внутри региона возобновятся в апреле
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