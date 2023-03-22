22 марта

21 марта

Популярное

В Забайкалье авиарейсы внутри региона возобновятся в апреле

В Забайкалье авиарейсы внутри региона возобновятся в апреле
Общество,  Фото:pixabay.com
Согласованы тарифы на полёты по семи социально значимым направлениям

В Забайкальском крае авиакомпания «Аэросервис» планирует возобновить полётную программу по внутрирегиональным маршрутам уже с апреля этого года.

- Уже рассчитаны и согласованы тарифы на полёты по семи социально значимым направлениям. Жители края с апреля снова смогут улететь в Тунгокочен, Юмурчен, Усугли, Красный Чикой, Мензу, Кыру и Краснокаменск, - рассказал и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья Алдар Бальжиров.

В настоящее время компания-перевозчик находится в стадии заключения договора аренды на взлётные площадки. Планируется, что процедура будет завершена в апреле и после этого полёты возобновят в полном объёме.

Напомним, тарифы, рассчитанные специалистами региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края на внутренние авиаперевозки, останутся для жителей края на прежнем уровне. Поскольку билеты являются субсидированными, часть их стоимости оплачивается из бюджета Забайкальского края. На эти цели в 2023 году предусмотрено 75 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

Забайкальский край авиаперевозки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Боксёр из Бурятии стал лучшим на «Бахтинском» турнире
Боксёр из Бурятии стал лучшим на «Бахтинском» турнире
Общество, 22.03.2023
Радна Цыбиков победил в весовой категории до 63,5 кг
Гиревик из Бурятии стал призёром первенства России
Гиревик из Бурятии стал призёром первенства России
Общество, 22.03.2023
Студент республиканского вуза завоевал «серебро» соревнований
На железнодорожных переездах в Бурятии засекли два десятка нарушителей
На железнодорожных переездах в Бурятии засекли два десятка нарушителей
Общество, 22.03.2023
Автомобилисты не соблюдают ПДД при их пересечении
Переулок в посёлке в Бурятии погрузился во тьму
Переулок в посёлке в Бурятии погрузился во тьму
Общество, 22.03.2023
Там нет возможности установить фонарь
В Улан-Удэ пройдёт музыкальный вечер, посвящённый Сергею Рахманинову
В Улан-Удэ пройдёт музыкальный вечер, посвящённый Сергею Рахманинову
Общество, 22.03.2023
Мероприятие состоится в Национальной библиотеке
В Улан-Удэ «потушили» «Ольхон»
В Улан-Удэ «потушили» «Ольхон»
Общество, 22.03.2023
В торговом центре прошли учения МЧС
В Улан-Удэ пассажиры жалуются на поездки вслепую
В Улан-Удэ пассажиры жалуются на поездки вслепую
Общество, 22.03.2023
«Не видно, где едешь», - жалуются горожане 
В Иркутской области закрыли две ледовые переправы на Лене
В Иркутской области закрыли две ледовые переправы на Лене
Общество, 22.03.2023
В регионе остаются 44 ледовые переправы
В Улан-Удэ откроется выставка юных художников
В Улан-Удэ откроется выставка юных художников
Общество, 22.03.2023
Выставка будет проходить до 10 апреля
Для жителей Бурятии устроят вебинар по единому налоговому счёту
Для жителей Бурятии устроят вебинар по единому налоговому счёту
Общество, 22.03.2023
На нём рассмотрят типовые ошибки плательщиков и порядок резервирования сумм
В Бурятии ушёл из жизни тренер по борьбе Баир Цэдашиев
В Бурятии ушёл из жизни тренер по борьбе Баир Цэдашиев
Общество, 22.03.2023
Он работал в республиканской спортивной школе олимпийского резерва
В Улан-Удэ зрители вновь увидят оперу «Кармен»
В Улан-Удэ зрители вновь увидят оперу «Кармен»
Общество, 22.03.2023
В роли Кармен предстанет оперная певица Ольга Жигмитова, в роли Дона Хозе – Мэргэн Санданов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^