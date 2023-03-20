В селе в Бурятии всем миром построили мост через реку

Его возводили силами местных жителей и ТОС
В баргузинском селе Улюкчикан завершилась «народная» стройка переправы через реку Баргузин. В неё вложились местные жители и ТОС «Зуун Улюкчикан» и «Баруун Улюкчикан».
Территориальные общественные самоуправления направили на возведение моста 45 тысяч рублей, которые выиграли на районных конкурсах, и ещё 40 000 – на республиканском. Строить сооружение помогали соседи – из улусов Улюн, Ярикта и Хилгана и села Баргузин, сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».
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