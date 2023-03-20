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В небе над Улан-Удэ заметили «НЛО»

В небе над Улан-Удэ заметили «НЛО»
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Горожане обсуждают в соцсетях летающую тарелку на Шишковке

Накануне в популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото с небольшим светящимся объектом продолговатой формы в небе над  Улан-Удэ. Очевидцы заявили: дело было вечером в Железнодорожном районе.

- Где-то около 20:20 на Шишковке. Пролетала летающая тарелка. Кто ещё видел? Может, к кому-то приземлилась? – поинтересовался автор снимков.



Вообще словосочетание «летающая тарелка» – нарицательное. По сути, это синоним неопознанного летающего объекта (НЛО). В различных фильмах про инопланетян, компьютерных играх и в комиксах пришельцы частенько перемещаются на аппаратах именно такой формы.

Жители бурятской столицы уже второй день обсуждают таинственный объект. По их мнению, это мог быть самолёт или квадрокоптер и инопланетяне здесь, мол, вообще не при чём. Есть версия, что над городом пролетел вертолёт с подсветкой на лопастях или в объектив камеры просто попал свет от фонаря.

Подробности увиденного девушка, сделавшая фотографии, поделилась в паблике «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» всё в том же «ВК». Улан-удэнка описала НЛО как летающую круглую тарелку с фонарями.

- Я подошла к окну. Смотрю – появился какой-то яркий фонарь. Сначала он вверх-вниз двигался, но потом полетел прямо. И когда уже близко подлетел, можно было увидеть, что это НЛО – круглая летающая тарелка с фонарями внизу. Летела она очень быстро. Можно было подумать, что мне показалось, но все члены семьи тоже видели и были немного в шоке. До сих пор не можем понять, что это было, – подчеркнула наша землячка.

Месяц назад местные паблики буквально заполонили фото и видео со странным небесным телом, которое промчалось над городом глубокой ночью 17 февраля. Его запечатлел на камеру один из посетителей «Анонима 03». «Метеорит или спутник сгорел над Улан-Удэ», – заявил подписчик.

В комментариях другие участники группы отметили: загадочный астрономический объект больше похож на комету, потому что метеорит, мол, «так долго не летит». А некоторые предположили, что это была ракета. Среди других версий, выдвинутых интернет-пользователями – болид, пришельцы, квадрокоптер и даже спутник-шпион.

Тайну неопознанного летающего объекта в итоге раскрыли в Иркутском планетарии. Как выяснилось, в небе над Бурятией (и соседним Приангарьем) разрушилась ступень китайской ракеты-носителя CZ-4B («Чанчжэн», или «Великий поход»).
    

НЛО соцсети фотография

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