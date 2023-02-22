Специалисты раскрыли тайну неизвестного объекта, пролетевшего над Улан-Удэ

Он оказался китайской ракетой-носителем
На минувшей неделе местные паблики буквально заполонили фото и видео со странным небесным телом. По словам очевидцев, оно пролетело над столицей Бурятии глубокой ночью 17 февраля. Его запечатлел на камеру один из посетителей популярного сообщества «Аноним 03» во «ВКонтакте». «Метеорит или спутник сгорел над Улан-Удэ», – заявил подписчик.
В комментариях другие участники группы отметили: загадочный астрономический объект больше похож на комету, потому что метеорит, мол, «так долго не летит». А некоторые предположили, что это была ракета. Среди других версий, выдвинутых интернет-пользователями – болид, пришельцы, квадрокоптер и даже спутник-шпион.
Тайну неопознанного летающего объекта в итоге раскрыли в Иркутском планетарии. Как выяснилось, в небе над Бурятией (и соседним Приангарьем) разрушилась ступень китайской ракеты-носителя CZ-4B («Чанчжэн», или «Великий поход»).
- Сразу стало понятно, что это не метеор – явление продолжалось десятки секунд, в то время как метеор виден максимум в течение нескольких секунд, – пояснили в планетарии. – Кроме того, на видео, которое прислали очевидцы из Зиминского района (Иркутской области) и Улан-Удэ, наблюдается отделение мелких фрагментов от тела, разрушающегося в атмосфере Земли. Это также характерно для схода с орбиты ступеней ракет или отслуживших своё спутников.
Сотрудники Иркутского планетария связались с коллегами из Международной метеорной организации, и те их версию о разрушении космического аппарата подтвердили.
- По дате, времени и траектории движения удалось сопоставить это явление с предсказанным сходом с орбиты ступени китайской ракеты-носителя «Великий поход», которую запустили с космодрома «Тайюань» 27 декабря. Она вывела на околоземную орбиту «Gaofen 11-04» – четвёртый спутник китайской комплексной системы дистанционного зондирования Земли, – подчеркнули в учреждении.