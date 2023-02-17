Улан-удэнцев озадачил странный летающий объект в небе над городом

Жители бурятской столицы утверждают, что это была комета

Три года назад, в феврале 2020-го, в небе над Бурятией тоже парили неопознанные объекты. Тогда один из посетителей «Анонима 03» рассказал, что видел «огромную колонну НЛО» над джидинским улусом Цагатуй. Дело было в 5 часов 30 минут утра.



По словам очевидца, они «летели ровной линией, с одинаковой дистанцией и одинаковой скоростью» и «появлялись в середине неба в направлении юго-востока». В сообществе вскоре пояснили, что это вовсе не НЛО, а спутники известного канадско-американского инженера, предпринимателя и изобретателя, основателя SpaceX Илона Маска. «Хватит думать, что это НЛО. Это спутники Маска. И им уже около полугода», «Это спутники SpaceX, которые в будущем должны покрыть Землю другим Интернетом», – утверждали подписчики.





Справка:



Метеорит – это остатки упавшего на поверхность Земли внеземного тела – метеороида, не полностью сгоревшего в атмосфере.



Астероиды – относительно небольшие небесные тела, которые вращаются по солнечной орбите. При этом минимальный диаметр астероида – 30 метров. Космические объекты меньшего размера называются метеороидами.



Комета – небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по вытянутой орбите в виде конического сечения. Состоят главным образом из замёрзшего газа и льда. При приближении к светилу образуют кому (облако) и иногда – хвост из газа и пыли.