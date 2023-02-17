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Улан-удэнцев озадачил странный летающий объект в небе над городом

Улан-удэнцев озадачил странный летающий объект в небе над городом
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Жители бурятской столицы утверждают, что это была комета

Местные паблики буквально заполонили фото и видео с небесным телом, которое, по словам очевидцев, пролетело над столицей Бурятии глубокой ночью 17 февраля. Его запечатлел на камеру один из посетителей популярного сообщества «Аноним 03» во «ВКонтакте». «Метеорит или спутник сгорел над Улан-Удэ», – заявил подписчик.

В комментариях другие участники группы отметили: загадочный астрономический объект больше похож на комету, потому что метеорит, мол, «так долго не летит». А некоторые считают, что это была ракета. Среди других версий, выдвинутых интернет-пользователями – болид, пришельцы, квадрокоптер и даже спутник-шпион.


 

 
Три года назад,  в феврале 2020-го, в небе над Бурятией тоже парили неопознанные объекты. Тогда один из посетителей «Анонима 03» рассказал, что видел «огромную колонну НЛО» над джидинским улусом Цагатуй. Дело было в 5 часов 30 минут утра.
 
По словам очевидца, они «летели ровной линией, с одинаковой дистанцией и одинаковой скоростью» и «появлялись в середине неба в направлении юго-востока». В сообществе вскоре пояснили, что это вовсе не НЛО, а спутники известного канадско-американского инженера, предпринимателя и изобретателя, основателя SpaceX Илона Маска. «Хватит думать, что это НЛО. Это спутники Маска. И им уже около полугода», «Это спутники SpaceX, которые в будущем должны покрыть Землю другим Интернетом», – утверждали подписчики.

Справка:

Метеорит – это остатки упавшего на поверхность Земли внеземного тела – метеороида, не полностью сгоревшего в атмосфере.

Астероиды – относительно небольшие небесные тела, которые вращаются по солнечной орбите. При этом минимальный диаметр астероида – 30 метров. Космические объекты меньшего размера называются метеороидами.
 
Комета – небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по вытянутой орбите в виде конического сечения. Состоят главным образом из замёрзшего газа и льда. При приближении к светилу образуют кому (облако) и иногда – хвост из газа и пыли.

Болид – очень яркий метеор, за которым тянется дымный хвост. Полёт болида может сопровождаться громоподобным звуками, завершаться взрывом и иногда – выпадением метеоритов.

 

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