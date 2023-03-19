В Бурятии скончался народный артист России Михаил Елбонов

Михаилу Елбонову было 77 лет



Об этом сообщил в телеграм-канале Бато Багдаев, пресс-секретарь Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева.

«Ушёл великий актёр, народный артист России и всенародный любимец Михаил Гомбоевич Елбонов», - написал он.

«Я верю в Бога, считаю, что он один, - рассказывал народный артист в одном из интервью. - Веры разные – молятся Аллаху, Будде, Иисусу. Но Бог един. Главное – иметь его в душе, молиться и верить. Может быть, потому что я это делал, мои главные мечты уже осуществились. Я в четыре года говорил, что стану народным артистом – стал. И, конечно, важна семья».

Михаил Елбонов родился 5 октября 1945 года в Курумканском районе Бурят-Монгольской АССР (ныне - Республика Бурятия).

С 1965 по 1969 год учился в Ленинградском Государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Елбонов был одним из самых ярких и талантливых в «звёздном» составе второй бурятской актерской студии ЛГИТМиКа

Он сыграл множество ролей в спектаклях национальной, русской, зарубежной, мировой драматургии.

Михаил Елбонов - артист, вошедший в историю бурятского театрального искусства как исполнитель ролей 5 ханов: «Хан Шарлай и соболиная шуба», «Хаан Харалтуур», «Король Лир», «Гэсэр Хаан», «Чингисхан».

Его главная роль, конечно же, озорной Будамшуу.

Михаил Елбонов снялся в пяти кинофильмах: «Степень риска», «Пропажа свидетеля», «Три солнца», «Крик тишины», «Утро обреченного прииска».

Заслуженный артист Бурятской АССР (1976). Народный артист Бурятской АССР (1978). Заслуженный артист РСФСР (18.02.1991). Народный артист России (25.04.1995). Заслуженный работник культуры Монголии (2004).