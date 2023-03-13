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В Бурятии назвали самых дефицитных врачей

В Бурятии назвали самых дефицитных врачей
Общество,  Фото:pixabay.com
Среди них оказались педиатры, наркологи и психиатры

Одной из наиболее острых проблем в отрасли здравоохранения остаётся дефицит кадров. По данным крупнейшей в России платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, на одну вакансию в сфере «Медицина и фармацевтика» сегодня приходится всего 1,1, а на вакансию врача – 0,6 резюме.

Специалисты решили выяснить, каких узких специалистов сейчас не хватает в Бурятии и в целом в стране. Так, в нашей республике в феврале чаще всего искали терапевтов (15,2%), педиатров (8,3%), хирургов (7,6%), стоматологов (7,6%) и неврологов (6,1%). А в число наиболее дефицитных специальностей попали невролог (0,06 резюме на место), педиатр (0,09), гинеколог (0,13), психиатр (0,14), уролог (0,17), нарколог (0,2); эндокринолог, травматолог и ортопед (по 0,25).

В России рейтинг наиболее дефицитных врачей возглавили гериатры и геронтологи. Немногим лучше ситуация с аллергологами, иммунологами, неонатологами, отоларингологами, фтизиатрами, офтальмологами, ревматологами, неврологами и инфекционистами.

- Показательно, что сегодня ни один регион страны не может похвастать нормальным уровнем конкуренции за вакансии – везде зафиксирован дефицит кадров. Самая острая нехватка наблюдается в Еврейской АО, Курганской области, на Чукотке, в Псковской области и в республике Алтай. Лучше всего дела обстоят в Москве (2,1) и Санкт-Петербурге (1,2) – это единственные субъекты, где количество резюме врачей хотя бы немного превышает количество вакансий, – отмечает HeadHunter.

Самыми «дорогими» (высокооплачиваемыми) специальностями в РФ за последние полгода стали имплантологи в стоматологии – в среднем работодатели предлагают им 171 068 рублей в месяц. На втором месте – флебологи (132 083), на третьем – травматологи (110 000). Самая скромная зарплата –  у профпатологов (50 950), гематологов (50 909) и трансфузиологов (50 000).

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