«Быть на высоте»: В Бурятии устроили зрелищные гонки на снегоходах и сноубайках

А вот второй класс – «Extreme» – оказался уже парной гонкой для экстремалов с опытом, которые не только хорошо ориентируются в горах, но и умеют управлять снегоходом в условиях сложного рельефа. Они сами выбирали себе напарника и должны были контролировать безопасность друг друга. Трасса тоже проходила в горах по ручьям и лесистым лавиноопасным склонам. Зачёт считался по последнему из двух участников, который пришёл к финишу.

Победителей определяли в трёх категориях: «рэнчер и «эксперт» и отдельной – «сноубайки» (где тоже состязались одиночки). Снежные мотоциклы, оснащённые гусеницами и лыжами, на соревнованиях тоже были. Каждому участнику полагались рация и бипер, он же – лавинный датчик. Это прибор, предназначенный для поиска людей под лавинами.



Генеральным спонсором «Мамайских гонок» стал Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолёты России», а главным организатором выступила снегоходная школа Веры Новиковой (Иркутск).



- Мы предоставили материальную помощь в организации мероприятия, в том числе – в прокладке трассы, чтобы обеспечить безопасное расположение контрольных ворот по маршруту. Основная идея этого вида спорта – преодоление сложного рельефа с большим количеством снега, – рассказал директор Улан-Удэнского авиационного завода по послепродажному обслуживанию Кирилл Буренков. – Требовалось расставить на маршруте специалистов, которые проверяют проход того или иного гейта и ставят соответствующую отметку.



Гости не остались без развлечений – они могли не только насладиться захватывающими гонками с земли, но и сделать памятное фото возле огромного воздушного шара и увидеть красочное фаер-шоу от команды «Lumos» из Иркутска. Зрители на несколько минут погрузились в атмосферу шаманского ритуала с завораживающей музыкой и плясками среди огненных всполохов. А ещё на мероприятии презентовали первый в истории электрический снегоход – абсолютно бесшумный.



Чтобы никто не проголодался, на месте развернули палатки с ароматным шашлыком, вкуснейшим пловом и горячим чаем. О природе тоже не забыли.



- Мы понимаем важность её сохранения, поэтому уделили этому особое внимание – чтобы нигде не осталось никаких технических жидкостей, а гости и организаторы увезли с собой весь мусор, не оставив «следы» на природе, – пояснил Кирилл Буренков. – Нам очень близка идеология «Мамайских гонок», потому что слоган Улан-Удэнского авиазавода – «Быть на высоте – наша работа». А гонщики на время соревнуются в достижении высот, преодолевая сложный вертикальный рельеф.



По словам директора УУАЗ по послепродажному обслуживанию, очень важно развивать это направление, которое набирает обороты из года в год.



- Основного места для таких в стране соревнований пока нет, и как раз Мамай в Бурятии становится столицей снегоходного спорта России. Надеемся, что с нашей помощью это мероприятие будут проводиться ежегодно. В этот раз оно всероссийское – приехали гости из Татарстана, из Братска, многих западных регионов и даже привезли с собой свою технику. Это хороший толчок для всех желающих посетить Мамай и посмотреть местные красоты.



Генеральный спонсор помог участникам и с доставкой снегоходов и сноубайков, оплатив расходы на дорогу. Когда соревнования завершились, настал момент награждения. Победителям вручили ценные призы и подарки от спонсоров.





- Сегодня, с учётом текущей ситуации, крайне важно всем сохранять сплочённость, – отметил Кирилл Буренков. – И эта гонка, по сути, показала, что неважно, откуда мы – с иркутской или бурятской стороны. Сегодня мы все здесь вместе и в этом – наша сила. Надеюсь, что гостям из других регионов всё понравилось и все получили удовольствие. География мероприятия будет расширяться, и в следующем году, надеюсь, мы его повторим и увидим здесь новых участников.



Мамай уже давно стал культовым местом для любителей экстрима. «Снегоходный» сезон здесь длится с ноября по март, а в середине зимы толщина снега порой достигает 5 метров. Сюда приезжают снегоходчики и фрирайдеры со всех уголков страны. А многие ходят в пешие походы, дыша чистым байкальским воздухом.



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