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«Быть на высоте»: В Бурятии устроили зрелищные гонки на снегоходах и сноубайках

«Быть на высоте»: В Бурятии устроили зрелищные гонки на снегоходах и сноубайках
Общество,  Фото:УУАЗ
Гора Мамай становится столицей снегоходного спорта России

Глубокий снег, практически отвесные склоны и реальная угроза схода лавин – в первую субботу марта на горе Мамай, что на границе Бурятии и Иркутской области, состоялись зрелищные «Мамайские гонки-2023». Масштабное спортивное мероприятие организовали по многочисленным просьбам самих райдеров. Оно объединило 50 спортсменов из разных регионов, включая двух девушек.




Полюбоваться на состязания съехались сотни зрителей, среди которых были совсем маленькие дети. Экстремалы на снегоходах боролись за звание лучших в двух классах – «Adventure» (одиночная гонка) и «Extreme» (парная). Первый был для всех желающих. Они двигались по контрольным точкам – по проложенному в горной местности закольцованному маршруту. Для многих райдеров это состязание стало первым шагом в мир экстремального спорта. 

А вот второй класс – «Extreme» – оказался уже парной гонкой для экстремалов с опытом, которые не только хорошо ориентируются в горах, но и умеют управлять снегоходом в условиях сложного рельефа. Они сами выбирали себе напарника и должны были контролировать безопасность друг друга. Трасса тоже проходила в горах по ручьям и лесистым лавиноопасным склонам. Зачёт считался по последнему из двух участников, который пришёл к финишу.

Победителей определяли в трёх категориях: «рэнчер и «эксперт» и отдельной – «сноубайки» (где тоже состязались одиночки). Снежные мотоциклы, оснащённые гусеницами и лыжами, на соревнованиях тоже были. Каждому участнику полагались рация и бипер, он же – лавинный датчик. Это прибор, предназначенный для поиска людей под лавинами.
 
Генеральным спонсором «Мамайских гонок» стал Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолёты России», а главным организатором выступила снегоходная школа Веры Новиковой (Иркутск).
 
- Мы предоставили материальную помощь в организации мероприятия, в том числе – в прокладке трассы, чтобы обеспечить безопасное расположение контрольных ворот по маршруту. Основная идея этого вида спорта – преодоление сложного рельефа с большим количеством снега, – рассказал директор Улан-Удэнского авиационного завода по послепродажному обслуживанию Кирилл Буренков. – Требовалось расставить на маршруте специалистов, которые проверяют проход того или иного гейта и ставят соответствующую отметку.
 
Гости не остались без развлечений – они могли не только насладиться захватывающими гонками с земли, но и сделать памятное фото возле огромного воздушного шара и увидеть красочное фаер-шоу от команды «Lumos» из Иркутска. Зрители на несколько минут погрузились в атмосферу шаманского ритуала с завораживающей музыкой и плясками среди огненных всполохов. А ещё на мероприятии презентовали первый в истории электрический снегоход – абсолютно бесшумный.
 
Чтобы никто не проголодался, на месте развернули палатки с ароматным шашлыком, вкуснейшим пловом и горячим чаем. О природе тоже не забыли.

- Мы понимаем важность её сохранения, поэтому уделили этому особое внимание – чтобы нигде не осталось никаких технических жидкостей, а гости и организаторы увезли с собой весь мусор, не оставив «следы» на природе, – пояснил Кирилл Буренков. – Нам очень близка идеология «Мамайских гонок», потому что слоган Улан-Удэнского авиазавода – «Быть на высоте – наша работа». А гонщики на время соревнуются в достижении высот, преодолевая сложный вертикальный рельеф.
 
По словам директора УУАЗ по послепродажному обслуживанию, очень важно развивать это направление, которое набирает обороты из года в год.
 
- Основного места для таких в стране соревнований пока нет, и как раз Мамай в Бурятии становится столицей снегоходного спорта России. Надеемся, что с нашей помощью это мероприятие будут проводиться ежегодно. В этот раз оно всероссийское – приехали гости из Татарстана, из Братска, многих западных регионов и даже привезли с собой свою технику. Это хороший толчок для всех желающих посетить Мамай и посмотреть местные красоты.

Генеральный спонсор помог участникам и с доставкой снегоходов и сноубайков, оплатив расходы на дорогу. Когда соревнования завершились, настал момент награждения. Победителям вручили ценные призы и подарки от спонсоров.

- Сегодня, с учётом текущей ситуации, крайне важно всем сохранять сплочённость, – отметил Кирилл Буренков. – И эта гонка, по сути, показала, что неважно, откуда мы – с иркутской или бурятской стороны. Сегодня мы все здесь вместе и в этом – наша сила. Надеюсь, что гостям из других регионов всё понравилось и все получили удовольствие. География мероприятия будет расширяться, и в следующем году, надеюсь, мы его повторим и увидим здесь новых участников.
 
Мамай уже давно стал культовым местом для любителей экстрима. «Снегоходный» сезон здесь длится с ноября по март, а в середине зимы толщина снега порой достигает 5 метров. Сюда приезжают снегоходчики и фрирайдеры со всех уголков страны. А многие ходят в пешие походы, дыша чистым байкальским воздухом.

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