Он состоится в следующие выходные
С 4 по 5 марта в Улан-Баторе пройдёт фестиваль орлов. Местом проведения мероприятия станет туристический комплекс «Дворец Чингисхана».
Фестиваль состоится в преддверии весеннего праздника Навруз. Мероприятие направлено как на популяризацию обычаев, традиций и культуры казахского народа, так и на привлечение иностранных и местных туристов.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в рамках фестиваля будут организованы следующие конкурсы и игры:
- Парад с орлами (конкурс конных охотников в национальных костюмах с орлом и конным убранством);
- Соревнования по орлиной охоте;
- Выбор самого обученного орла;
- Казахские национальные игры (захват кёкбар-тулама, соревнования по сбору монет с земли).
Напомним, что казахи в Монголии являются вторым по численности этносом страны и крупнейшим национальным меньшинством. Большая часть монгольских казахов проживает в аймаках Баян-Улгий и Ховд.
Возрастное ограничение: 6+.
В Монголии развернётся фестиваль орлов
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