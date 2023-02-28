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В Монголии развернётся фестиваль орлов

В Монголии развернётся фестиваль орлов
Общество,  Фото:pixabay.com
Он состоится в следующие выходные

С 4 по 5 марта в Улан-Баторе пройдёт фестиваль орлов. Местом проведения мероприятия станет туристический комплекс «Дворец Чингисхана».

Фестиваль состоится в преддверии весеннего праздника Навруз. Мероприятие направлено как на популяризацию обычаев, традиций и культуры казахского народа, так и на привлечение иностранных и местных туристов.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в рамках фестиваля будут организованы следующие конкурсы и игры:
- Парад с орлами (конкурс конных охотников в национальных костюмах с орлом и конным убранством);
- Соревнования по орлиной охоте;
- Выбор самого обученного орла;
- Казахские национальные игры (захват кёкбар-тулама, соревнования по сбору монет с земли).

Напомним, что казахи в Монголии являются вторым по численности этносом страны и крупнейшим национальным меньшинством. Большая часть монгольских казахов проживает в аймаках Баян-Улгий и Ховд.

Возрастное ограничение: 6+.
Монголия фестиваль орлы казахи

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