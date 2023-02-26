Улан-удэнцы с размахом отмечают Масленицу. Фоторепортаж

Столица Бурятии провожает зиму
В эти дни в Этнографическом музее народов Забайкалья празднуют Масленицу (возрастное ограничение – 0+
). Там организовали 13 разных локаций. В первый день гуляний жителей и гостей бурятской столицы ждали ярмарка, различные игры и мастер-классы, угощения и театрализованный концерт.
Кроме того, все желающие могли посоревноваться в поднятии гири и покорить ледовый столб. А ещё на мероприятии выбирали обладательницу самой длинной косы.
Улан-удэнцы ушли с Масленицы с отличными впечатлениями и подарками. Празднование продолжится в прощёное воскресенье, 26 февраля (0+). «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с места события.
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