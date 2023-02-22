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В Бурятии простились с 45-летний погибшим мобилизованным

В Бурятии простились с 45-летний погибшим мобилизованным
Общество,  Фото:t.me/eravna_online
Максим Климов награждён Орденом Мужества посмертно

Сегодня, 22 февраля, в Еравнинском районе Бурятии простились с Максимом Анатольевичем Климовым, погибшим входе СВО на территории Украины.

Максим Анатольевич Указом президента Российской Федерации награждён Орденом Мужества, посмертно, сообщает администрация Еравнинского района.

Максим Анатольевич родился в многодетной семье Климовых Анатолия Андреевича и Екатерины Матвеевны 12 июля 1977 года. Учился с 1983 по 1992 годы в Ульдургинской средней школе в Еравнинском районе. После окончания школы, по линии военкомата поехал учиться на водителя в ДОСААФ.

Срочную службу проходил в городе Кяхта в пограничных войсках. После службы в Российской Армии работал механизатором в сельскохозяйственно-производственном кооперативе «Ульдурга», затем продолжил трудовую деятельность в Тужинкинском лесничестве Еравнинского лесхоза.

С 2013 года Максим работал на разных должностях: слесарем- ремонтником на Улан-Удэнском ЛВРЗ, через 8 лет стал работать обмотчиком в «Элмашремонте» в городе Улан-Удэ. 22 апреля 2022 года устроился слесарем в Северное отделение посёлка Таксимо вахтовым методом.
 
По отзывам близким и земляков Максим был добрым, ответственным и трудолюбивым человеком. В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации, принимал участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Погиб при исполнении служебного долга.

В последний путь сегодня Максима Анатольевича проводили родные, близкие и земляки. Ему было 45 лет.


смерть

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