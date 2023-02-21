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В Улан-Удэ дворники с мётлами взобрались на танк

В Улан-Удэ дворники с мётлами взобрались на танк
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане стали свидетелями очистки памятника от снега

В Улан-Удэ очистили от снега танк, стоящий на постаменте у мемориала воинам Бурятии, погибшим в годы Великой отечественной войны. Это сегодня утром заметили горожане, поскольку уборка выглядела необычно, чем привлекла внимание прохожих.

- Каскадёры, - пошутил улан-удэнец, увидевший дворников на памятнике.

Дворники с мётлами взобрались постамент и расчищали снег. Один из них взобрался на памятный Т-34 и смахивал скопившиеся за зиму осадки. Какой-либо страховки горожанин не заметил.


Справка:

Мемориал Победы, созданный в честь погибших на фронтах Великой Отечественной войны жителям Бурятии, расположен в самом центре Улан-Удэ. Памятник, ядром композиции которого является танк Т-34, располагающийся на высоком постаменте, появился в 1968 году. От него по обеим сторонам вдоль стены, облицованной мраморной плиткой, расходятся барельефы, изображающие солдат Красной Армии и тружеников тыла, а также бронзовые портреты Героев Советского Союза и России. Перед мемориалом пылает Вечный огонь, к нему с трёх сторон ведут ступени. У подножья центральной лестницы расположен фонтан в виде звезды. Мемориал Победы окружен живописным парком со скамейками, где можно посидеть и отдохнуть в тишине.






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